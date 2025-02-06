La Jornada: в Бразилии заявили о праве БРИКС заменить доллар

Как отметил Лула да Силва, зависимость от американской валюты возводит торговые барьеры и ограничивает финансовый суверенитет развивающихся стран. По его словам, также важно восстановить «гармонию» в мире и укрепить международный диалог.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что введет пошлины в 100% против товаров из стран БРИКС, если группа заменит доллар или создаст собственную валюту.
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