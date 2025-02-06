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La Jornada: в Бразилии заявили о праве БРИКС заменить доллар

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял в среду, что страны БРИКС имеют право искать альтернативу доллару для международной торговли. Его слова приводит мексиканское издание La Jornada.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Не мир решил, что доллар будет мировой валютой, а США. БРИКС представляет почти половину мирового населения и международной торговли, поэтому имеет право искать альтернативы», — сказал Лула да Силва.

Как отметил Лула да Силва, зависимость от американской валюты возводит торговые барьеры и ограничивает финансовый суверенитет развивающихся стран. По его словам, также важно восстановить «гармонию» в мире и укрепить международный диалог.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что введет пошлины в 100% против товаров из стран БРИКС, если группа заменит доллар или создаст собственную валюту.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.