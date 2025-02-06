Каким будет курс рубля 7 февраля 2025: прогноз эксперта

Внешний фон был позитивным. Уверенный рост наблюдался на биржах Китая, более процента прибавили EuroStoxx 50 и немецкий DAX, в плюсе стартовали торги в США. Индекс доллара DXY опустился ниже 108 п.
Завтра внимание инвестор может быть обращено на США, где будут опубликованы данные по рынку труда за январь и отчет ФРС о денежно-кредитной политике. На российском рынке Группа Позитив опубликует предварительные результаты по отгрузкам за 2024 г., Южуралзолото озвучит производственные результаты за прошлый год и прогноз по объемам производства на 2025 г.
В конце недели активность покупателей может быть сниженной, но при благоприятной конъюнктуре возможен новый импульс движения к 3000 п. по индексу Мосбиржи. Прогноз на 7 февраля — 2900−3000 п.
Волатильность курса рубля возросла. Юань на Мосбирже сходил под 13, после чего вернулся к 13,3, официальный доллар на завтра понижен ЦБ до 96,91 рублей. Возвращение китайского рынка после новогодних каникул может способствовать постепенной активизации спроса на юань со стороны импортеров. Доллар между тем снижается на мировой арене — индекс DXY опустился под 108 п., и это в числе прочего позволило рублю укрепиться к американской валюте. А базово на стороне рубля сильные сезонные показатели платежного баланса, высокие ставки в экономике, продажи валюты в рамках бюджетного правила. Краткосрочно ждем юань на уровне 13−13,5, доллар — 96,5−99,5.
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