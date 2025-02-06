Каким будет курс рубля 7 февраля 2025: прогноз эксперта

Волатильность курса рубля возросла. Юань на Мосбирже сходил под 13, после чего вернулся к 13,3, официальный доллар на завтра понижен ЦБ до 96,91 рублей. Возвращение китайского рынка после новогодних каникул может способствовать постепенной активизации спроса на юань со стороны импортеров. Доллар между тем снижается на мировой арене — индекс DXY опустился под 108 п., и это в числе прочего позволило рублю укрепиться к американской валюте. А базово на стороне рубля сильные сезонные показатели платежного баланса, высокие ставки в экономике, продажи валюты в рамках бюджетного правила. Краткосрочно ждем юань на уровне 13−13,5, доллар — 96,5−99,5.