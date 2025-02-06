Козлов: РФ обеспечена запасами газа более чем на 100 лет

В рамках федерального проекта «Геология: возрождение легенды» аукционы на восемь углеводородных участков могут состояться в 2025 году, добавил глава Минприроды. «В 2025 году в рамках второго этапа проекта “Геология: возрождение легенды” геологоразведочные работы стартуют сразу на 10 углеводородных объектах, а всего с учетом государственной программы “Воспроизводство и использование природных ресурсов” нефть и газ станут искать на 33 перспективных площадях: на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и на шельфе страны», — заключили в министерстве.