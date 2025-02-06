Kingdom Holding сохранил инвестиции в нефтегазовый сектор России

ДОХА, 6 февраля. /ТАСС/. Саудовский инвестиционный холдинг Kingdom Holding после начала специальной военной операции на Украине сохранил доли в российских нефтегазовых компаниях «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл», выгодно продав часть акций. Об этом заявил глава Kingdom Holding принц Аль-Валид бен Таляль Аль Сауд.
«Честно говоря, мы действительно продали часть [акций], причем с небольшой прибылью, и сейчас у нас там еще остается доля», — сказал саудовский миллиардер в интервью журналисту Такеру Карлсону, отвечая на вопрос о состоянии активов холдинга, вложенных в компании «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл» в первой половине 2022 года.
«Это было частью нашей инвестиционной философии и политики. В том году мы инвестировали во множество компаний в Западной Европе, США, среди них были эти три российские компании», — добавил принц Аль-Валид, комментируя высказывания Карлсона о том, что после начала спецоперации на Украине «все убегали от России и российской энергетики», а саудовский холдинг «сделал огромную ставку» на нефтегазовый сектор РФ. «Мы иногда идем против тренда и делаем это успешно», — подчеркнул саудовский принц.
14 августа 2022 года компания Kingdom Holding опубликовала в X свою инвестиционную программу, согласно которой конгломерат вложил в феврале того же года порядка 1,37 млрд саудовских риалов (около $364 млн) в акции компании «Газпром», около 195,8 млн риалов (примерно $52,2 млн) в компанию «Роснефть», а в феврале — марте 2022 года инвестировал порядка 409,9 млн риалов (около $109,3 млн) в компанию «Лукойл». Согласно последней информации об активах Kingdom Holding, опубликованной 12 января 2025 года, эти три российские компании числятся в энергетическом сегменте инвестиционного портфеля конгломерата наряду с французской TotalEnergies.
Kingdom Holding — одна из крупнейших инвестиционных компаний Саудовской Аравии, основанная в 1980 году Аль-Валидом бен Талялем Аль Саудом, племянником нынешнего короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. В ноябре 2017 года по решению Высшего комитета по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом принц Аль-Валид и другие члены королевской семьи, а также несколько госслужащих и предпринимателей были задержаны и помещены под стражу в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде по обвинению в финансовых и должностных преступлениях. Большинство из них заключили сделки с правительством, выплатив компенсации или передав контроль над своими компаниями. Вышедший на свободу в конце января 2018 года принц Аль-Валид не раскрывал подробности своего освобождения, однако в мае того же года суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund, которым руководит Мухаммед бен Сальман, объявил о приобретении 16,8% акций Kingdom Holding.