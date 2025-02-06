Kingdom Holding сохранил инвестиции в нефтегазовый сектор России

Kingdom Holding — одна из крупнейших инвестиционных компаний Саудовской Аравии, основанная в 1980 году Аль-Валидом бен Талялем Аль Саудом, племянником нынешнего короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. В ноябре 2017 года по решению Высшего комитета по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом принц Аль-Валид и другие члены королевской семьи, а также несколько госслужащих и предпринимателей были задержаны и помещены под стражу в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде по обвинению в финансовых и должностных преступлениях. Большинство из них заключили сделки с правительством, выплатив компенсации или передав контроль над своими компаниями. Вышедший на свободу в конце января 2018 года принц Аль-Валид не раскрывал подробности своего освобождения, однако в мае того же года суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund, которым руководит Мухаммед бен Сальман, объявил о приобретении 16,8% акций Kingdom Holding.