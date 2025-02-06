Кабмин утвердил правила списания задолженности для регионов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила, соблюдая которые российские субъекты смогут списать две трети задолженности по бюджетным кредитам. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Теперь они смогут списать две трети задолженности по бюджетным кредитам с обязательным условием: не менее половины таких средств надо будет направить на соответствующие инфраструктурные проекты в секторе жилищно-коммунального хозяйства, остальное — на поддержку инвестиций, закупку общественного транспорта, переселение граждан из аварийного жилья и на ряд других сфер», — отметил председатель правительства.
Правила действуют для задолженности, сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года.
Кроме того, по словам Мишустина, регионы с невысокой бюджетной обеспеченностью смогут потратить средства на выполнение нацпроектов и на расходы, связанные с проведением специальной военной операции. На Дальнем Востоке и в Арктической зоне их можно направить на реализацию мастер-планов городов.
Премьер поручил руководителям регионов до 1 марта представить необходимые документы в Минфин, а зампреду кабмина Марату Хуснуллину — держать выполнение задачи на личном контроле.