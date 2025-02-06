Кабмин утвердил правила списания задолженности для регионов

«Теперь они смогут списать две трети задолженности по бюджетным кредитам с обязательным условием: не менее половины таких средств надо будет направить на соответствующие инфраструктурные проекты в секторе жилищно-коммунального хозяйства, остальное — на поддержку инвестиций, закупку общественного транспорта, переселение граждан из аварийного жилья и на ряд других сфер», — отметил председатель правительства.