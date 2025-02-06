Регионам выделили почти 656 млн рублей для компенсации за оказание матпомощи

«Выделить в 2025 году МЧС России для предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мер социальной поддержки граждан Российской Федерации, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, вынужденно покинувших территории постоянного проживания и прибывших на территорию Российской Федерации (в границах до 30 сентября 2022 г.), бюджетные ассигнования в размере 411 930 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации», — говорится в одном из постановлений.
Еще одним постановлением выделяется 56 840 тыс. рублей на компенсацию расходов после опасных метеорологических явлений на территориях ДНР, Крыма и Севастополя в ноябре 2023 года. В третьем постановлении говорится о выделении МЧС 187 130 тыс. рублей на компенсацию Оренбургской области понесенных затрат на выделение помощи пострадавшим от масштабного наводнения.
МЧС обязано отчитаться о расходовании этих средств по назначению до 1 марта 2026 года.