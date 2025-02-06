Регионам выделили почти 656 млн рублей для компенсации за оказание матпомощи

«Выделить в 2025 году МЧС России для предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мер социальной поддержки граждан Российской Федерации, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, вынужденно покинувших территории постоянного проживания и прибывших на территорию Российской Федерации (в границах до 30 сентября 2022 г.), бюджетные ассигнования в размере 411 930 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации», — говорится в одном из постановлений.