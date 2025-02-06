ГП просит передать РФ крупнейшего производителя оборудования для добычи нефти

Согласно поданному в Арбитражный суд Калининградской области иску, в нарушение российского законодательства холдинг «Борец», включающий стратегически значимые предприятия, оказался под контролем резидентов недружественных стран, в том числе бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина.
«Контроль над ГК “Борец” установлен подданным Великобритании Шабадом М. Б., гражданином Швеции Штульбергом Г. И. и гражданином Израиля Невзлиным Л. Б.», которые «вывели имеющий стратегическое значение холдинг из-под государственного контроля и удерживают его под иностранным управлением в обход процедур, установленных законодательством Российской Федерации о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов».