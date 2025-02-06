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ГП просит передать РФ крупнейшего производителя оборудования для добычи нефти

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура России в поданном в суд иске просит обратить в доход РФ 100% акций «Производственной компании “Борец”» — крупнейшего в России производителя установок насосов для нефтедобычи. Об этом сообщил ТАСС источник в Генпрокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

Согласно поданному в Арбитражный суд Калининградской области иску, в нарушение российского законодательства холдинг «Борец», включающий стратегически значимые предприятия, оказался под контролем резидентов недружественных стран, в том числе бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина.

«Контроль над ГК “Борец” установлен подданным Великобритании Шабадом М. Б., гражданином Швеции Штульбергом Г. И. и гражданином Израиля Невзлиным Л. Б.», которые «вывели имеющий стратегическое значение холдинг из-под государственного контроля и удерживают его под иностранным управлением в обход процедур, установленных законодательством Российской Федерации о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов».