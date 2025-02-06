Гонконг осудил введение США тарифов на товары из КНР

ГОНКОНГ, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Гонконга рассматривают возможность обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу «необоснованных» тарифов, введенных США на товары из Гонконга наряду с другими китайскими товарами. Об этом сообщил глава гонконгского ведомства по торговле и экономическому развитию Алджерон Яо Инва (Цю Инхуа), выступая в эфире городской радиостанции.
От отметил, что гонконгские власти не согласны с решением США ввести тарифы в размере 10% на импорт продукции из Китая, включив в это решение и товары из Гонконга, и считают эту меру «пренебрежением» к статусу Гонконга как члена ВТО.
«Мы являемся независимой таможенной территорией. Этот шаг [введение тарифов] совершенно необоснован и игнорирует правила ВТО», — сказал Алджерон Яо Инва. «Мы рассмотрим это решение и выясним, нарушает ли оно соглашения ВТО. При необходимости мы не исключаем принятия мер в соответствии с руководящими принципами ВТО», — добавил он.
Чиновник отметил, что в течение последних 10 лет у США было положительное сальдо в торговле с Гонконгом в размере более $270 млрд. «Эта мера (введение пошлин — прим. ТАСС) не только противоречит принципам ВТО, но и наносит вред США», полагает он.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. На товары из КНР вводятся дополнительные тарифы в размере 10%, с 4 февраля пошлины против китайского импорта вступили в силу. В ответ Госсовет КНР издал указ, согласно которому с 10 февраля 2025 года страна вводит пошлины на импорт американских энергоресурсов. Нефть будет облагаться пошлиной в размере 10%, уголь и сжиженный природный газ — 15%. Кроме того, тарифы в размере 10% введены на поставки из США в КНР автомобилей с большим объемом двигателя, пикапов и сельскохозяйственной техники.