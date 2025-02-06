Гонконг осудил введение США тарифов на товары из КНР

Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. На товары из КНР вводятся дополнительные тарифы в размере 10%, с 4 февраля пошлины против китайского импорта вступили в силу. В ответ Госсовет КНР издал указ, согласно которому с 10 февраля 2025 года страна вводит пошлины на импорт американских энергоресурсов. Нефть будет облагаться пошлиной в размере 10%, уголь и сжиженный природный газ — 15%. Кроме того, тарифы в размере 10% введены на поставки из США в КНР автомобилей с большим объемом двигателя, пикапов и сельскохозяйственной техники.