Глава Минфина США объяснил введение Трампом пошлин

«Пошлины — это способ достижения цели, а цель заключается в возвращении производственной базы в США. Вы вводите пошлины в отношении страны, и потом с возвращением производства в Соединенные Штаты налог на прибыль и корпоративные доходы повышаются, а доходы от пошлин снижаются, сокращается также торговый дефицит и дефицит счета текущих операций», — пояснил он в эфире телеканала Fox Business.