Глава Минфина США объяснил введение Трампом пошлин

«Пошлины — это способ достижения цели, а цель заключается в возвращении производственной базы в США. Вы вводите пошлины в отношении страны, и потом с возвращением производства в Соединенные Штаты налог на прибыль и корпоративные доходы повышаются, а доходы от пошлин снижаются, сокращается также торговый дефицит и дефицит счета текущих операций», — пояснил он в эфире телеканала Fox Business.
Американский министр также назвал пошлины одним из инструментов возрождения экономической безопасности США.
Кроме того, указал Бессент, решение президента США Дональда Трампа ввести тарифы не было связано со стремлением получить прибыль. Например, напомнил глава Минфина, Колумбия после угроз ввести пошлины согласилась принять обратно нелегальных мигрантов. Мексика и Канада предложили перебросить военных на границы.
«Есть также пошлины в отношении Китая, это связано с фентаниловым кризисом, сейчас это не вопрос прибыли», — подчеркнул министр.
Трамп 1 февраля подписал указ, согласно которому в отношении товаров из Канады, Мексики и Китая вводились пошлины. При этом американский лидер приостановил введение тарифов против канадского и мексиканского импорта на месяц. Пошлины против китайской продукции вступили в силу 4 февраля.
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