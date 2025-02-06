FT: банки США продали инвесторам $5,5 млрд связанных с покупкой Х Маском долгов

По их информации, продажа долга позволила ряду кредиторов выйти из «одной из самых сложных схем финансирования за последние годы». В прошлом месяце банкам удалось осуществить продажу еще $1 млрд из того же пакета займов. Успеху сделок способствовал растущий интерес инвесторов к активам Маска на фоне его сближения с президентом США Дональдом Трампом. Издание называет успешную продажу долга «поворотным моментом для банков», которым пришлось самостоятельно финансировать приобретение Маском Twitter после того, как перемены в компании и общая волатильность рынка «ослабили энтузиазм» инвесторов к участию в сделке по кредитованию.
«Не буду приукрашивать — банки не хотели оказаться в таком положении», — комментирует ситуацию один из собеседников FT. В то же время кредитным учреждениям удалось продать долг с небольшой скидкой — по цене в 97 центов на $1 долговых обязательств. Газета отмечает, что ранее некоторые хедж-фонды предлагали банкам цену лишь в 60 центов на $1. На данный момент банки, включая Morgan Stanley, Bank of America и Barclays, владеют еще $6 млрд долга.
25 января газета The Wall Street Journal сообщила, что несколько банков, которые помогли Маску профинансировать его сделку по покупке Twitter, планируют скоординированно продать $13 млрд долговых обязательств, которые бизнесмен использовал для совершения сделки. Причина, по которой банки оказались готовы пойти на такой шаг, заключается в том, что, по их расчетам, близость Маска к Трампу позволяет им найти покупателей, которые готовы заплатить приемлемую для них сумму.
Маск приобрел соцсеть в 2022 году, когда она называлась Twitter, и переименовал ее в X. До этого социальная сеть несколько лет была объектом критики со стороны бизнесмена за правила модерации контента, в том числе за блокировку аккаунта Трампа в январе 2021 года после беспорядков в Вашингтоне. Маск обещал изменить соцсеть и избавиться от модерации. С момента его прихода X потеряла около 20% пользователей в США, которые ушли на альтернативные площадки. Маск приобрел компанию за $44 млрд, сейчас ее стоимость оценивается в $12,3 млрд, то есть на 72% ниже.