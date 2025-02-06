FT: банки США продали инвесторам $5,5 млрд связанных с покупкой Х Маском долгов

Маск приобрел соцсеть в 2022 году, когда она называлась Twitter, и переименовал ее в X. До этого социальная сеть несколько лет была объектом критики со стороны бизнесмена за правила модерации контента, в том числе за блокировку аккаунта Трампа в январе 2021 года после беспорядков в Вашингтоне. Маск обещал изменить соцсеть и избавиться от модерации. С момента его прихода X потеряла около 20% пользователей в США, которые ушли на альтернативные площадки. Маск приобрел компанию за $44 млрд, сейчас ее стоимость оценивается в $12,3 млрд, то есть на 72% ниже.