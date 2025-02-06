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Финансист объяснил, зачем Трампу новый суверенный фонд

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о создании суверенного фонда благосостояния. Какие цели преследует новый глава Белого дома, рассказал Дмитрий Целищев, управляющий директор инвестиционной компании «Риком-Траст».

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По словам, эксперта, на данный момент не ясно, как фонд будет финансироваться.

Министр финансов Скотт Бессент ранее заявлял, что его создание — вопрос «большой стратегической важности».

По мнению Целищева, формирование фонда можно рассматривать как стратегический шаг, особенно учитывая политические амбиции Трампа, его интересы на глобальной арене, а также экономическую ситуацию в США. При этом Трампу свойственно использовать в политике коммерческие модели и бизнес-навыки, приобретенные им на протяжении своей многолетней карьеры бизнесмена.

Как полагает экономист, фонд сфокусируется на достижении следующих целей:

1. Политическая цель

Появление фонда, фокусирующегося на крупных международных сделках, таких, как, к примеру, покупка TikTok, может быть частью антикитайской риторики Трампа, направленной на ослабление влияния Китая в американской технологической отрасли.

«В условиях напряженности в отношениях с КНР фонд может стать инструментом для сохранения или усиления американского контроля над стратегическими активами в сфере технологий», — говорит финансист.

2. Экономическая цель

С экономической точки зрения, основание такого фонда — это способ привлечь дополнительные инвестиции в США и диверсифицировать источники доходов.

Как подчеркивает Дмитрий Целищев, в условиях дефицита бюджета и государственных долгов, частный суверенный фонд может стать независимым инструментом, привлекающим капиталы не только от госбюджета, но и от частных инвесторов, корпоративных партнеров, а также пенсионных фондов.

3. Стратегическая цель

Создание фонда позволяет Трампу сформировать долгосрочные активы, которые могут стать фундаментом для экономической стабильности США в будущем.

Суверенный фонд, по словам Целищева, может стать инструментом для «перехвата» высокодоходных, но стратегически важных активов. А это обеспечит долгосрочную прибыль, независимо от колебаний на финансовых рынках.

При этом сам фонд может служить в будущем не только как рычаг для экономической безопасности, но и как символ независимости США от глобальных экономических кризисов, заключил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».