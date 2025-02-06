Финансист объяснил, зачем Трампу новый суверенный фонд

По мнению Целищева, формирование фонда можно рассматривать как стратегический шаг, особенно учитывая политические амбиции Трампа, его интересы на глобальной арене, а также экономическую ситуацию в США. При этом Трампу свойственно использовать в политике коммерческие модели и бизнес-навыки, приобретенные им на протяжении своей многолетней карьеры бизнесмена.