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ФАС взыскала наибольший объем штрафов в сфере промышленности

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в 2024 году взыскала штрафов на общую сумму 9,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства. Наибольшее количество штрафов по центральному аппарату службы оплачено в промышленности — 4,1 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Штрафы в отраслях связи и информационных технологий составили 1,3 млрд рублей, за картельные сговоры и закрытые закупки — 1,1 млрд рублей.

«Штрафные санкции являются крайней мерой воздействия на нарушителей закона о защите конкуренции, — подчеркнули в службе. — При этом в своей работе ФАС активно использует превентивные меры, в том числе такие, как согласование организациям торгово-сбытовых политик и антимонопольных комплаенсов, систематизация положений, связанных с выдачей предостережений и предупреждений».