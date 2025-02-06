ФАС взыскала наибольший объем штрафов в сфере промышленности

«Штрафные санкции являются крайней мерой воздействия на нарушителей закона о защите конкуренции, — подчеркнули в службе. — При этом в своей работе ФАС активно использует превентивные меры, в том числе такие, как согласование организациям торгово-сбытовых политик и антимонопольных комплаенсов, систематизация положений, связанных с выдачей предостережений и предупреждений».