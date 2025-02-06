Прибалтика отключится от российской энергосистемы. Чем это грозит Калининграду?

Калининградская область расположена между Польшей и Литвой и является оплотом России в Балтийском море. В российском эксклаве размещены ядерные ракеты «Искандер» и базируется большая часть Балтийского флота ВМФ РФ, говорится в статье .

До сих пор Калининградская область оставалась подключенной к энергосистеме, контролируемой Москвой. Но с 7 по 9 февраля страны Балтии откажутся от российской энергосистемы и выведут российский эксклав из мегасети, контролируемой Кремлем.

Страны Балтии 8 февраля остановят все подключения к энергосистемам России и Белоруссии, и эти линии будут демонтированы. После синхронизации энергосистемы Балтии с континентальной Европой Калининградская область будет работать в островном режиме.

Энергетические острова — электросети без внешних подключений — редки в Европе. Их сложнее эксплуатировать, так как они не могут полагаться на трансграничные потоки, чтобы сбалансировать колебания спроса и предложения электроэнергии.

Хотя «энергетический развод» сетей еще больше изолирует российский регион, «такая ситуация ожидалась и обсуждалась более десятилетия, и островные испытания, проводимые с 2019 года, оказались успешными», говорит Мацей Якубик, координатор европейских программ польского аналитического центра Forum Energii.

С ними согласна Сюзанна Нис, эксперт по энергетике из Центра Гельмгольца в Берлине: эксклав не находится под угрозой, он может рассчитывать на свои четыре электростанции — одну угольную и три газовые.