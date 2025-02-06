Прибалтика отключится от российской энергосистемы. Чем это грозит Калининграду?

Калининградская область расположена между Польшей и Литвой и является оплотом России в Балтийском море. В российском эксклаве размещены ядерные ракеты «Искандер» и базируется большая часть Балтийского флота ВМФ РФ, говорится в статье.
До сих пор Калининградская область оставалась подключенной к энергосистеме, контролируемой Москвой. Но с 7 по 9 февраля страны Балтии откажутся от российской энергосистемы и выведут российский эксклав из мегасети, контролируемой Кремлем.
Страны Балтии 8 февраля остановят все подключения к энергосистемам России и Белоруссии, и эти линии будут демонтированы. После синхронизации энергосистемы Балтии с континентальной Европой Калининградская область будет работать в островном режиме.
Энергетические острова — электросети без внешних подключений — редки в Европе. Их сложнее эксплуатировать, так как они не могут полагаться на трансграничные потоки, чтобы сбалансировать колебания спроса и предложения электроэнергии.
Хотя «энергетический развод» сетей еще больше изолирует российский регион, «такая ситуация ожидалась и обсуждалась более десятилетия, и островные испытания, проводимые с 2019 года, оказались успешными», говорит Мацей Якубик, координатор европейских программ польского аналитического центра Forum Energii.
LitGrid подтвердила, что Калининград «уже довольно долго» тестирует свою способность самостоятельно управлять стабильной сетью.
Газоснабжение электростанций обеспечивается тремя способами: плавучим терминалом СПГ, трубопроводом в Белоруссию и расширенным газовым хранилищем на 0,8 млрд кубометров. «Эти ресурсы обеспечивают необходимые поставки газа для выработки электроэнергии», — пояснила Нис.
Поскольку Россия не приветствовала такой сетевой переход, страны Балтии и Польша опасаются ответных мер Москвы. По словам Якубика, Литва и Польша усилили защиту (наблюдение и координацию) трансграничного силового кабеля линии электропередачи LitPol, и все страны активизировали свои службы кибербезопасности.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.