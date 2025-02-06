Эксперты ждут роста биткойна выше $130 тыс

Падение биткойна ниже $100 тыс. было вызвано комплексом факторов. Главным триггером стала эскалация торговых войн — введение администрацией президента США Дональда Трампа новых пошлин для Мексики, Канады и Китая и угроза 100% тарифов для стран БРИКС, поясняет финансовый аналитик компании-оператора майнинговых дата-центров Bitriver Владислав Антонов.
Это привело к оттоку средств из биткойна, аллокации в доллар и массовым ликвидациям позиций участников рынка на сумму более $2 млрд. Усилению падения способствовала низкая ликвидность рынка и большое количество кредитных плеч, отметили специалисты.
«Позднее Дональд Трамп, после разговора с руководителями Мексики и Канады, приостановил действия своих указов. Это вернуло на рынок некоторый оптимизм, что не позволило BTC упасть ниже $90 тыс.», — отмечает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.
Препятствует росту биткойна и высокий уровень неопределенности вокруг криптовалют. «Трамп ранее подписал первый указ, в соответствии с которым должна быть разработана рабочая группа по криптовалюте, которая в свою очередь должна разработать новые правила регулирования и изучить возможность создания национального запаса. Таким образом, отсутствие конкретики привело к тому, что рынок оказался отчасти разочарован», — добавляет Дудченко.
Помимо вышеперечисленного, ситуацию на крипторынке усугубили антимонопольные расследования против технологических гигантов и общая геополитическая напряженность, считает Антонов.
Ждать ли дальнейшей коррекции
По мнению экспертов, в краткосрочной перспективе существуют риски дальнейшего снижения криптовалют. Подтверждением начала коррекции в биткойне может стать закрепление ниже отметки $90−92 тыс. В этом случае в ФГ «Финам» не исключают достижения криптовалюты уровней $85−87 тыс., в Bitriver — $82−85 тыс. с последующим резким отскоком.
Специалисты отмечают, что биткойн как рисковый актив остается чувствительным к динамике фондовых индексов и геополитическим событиям. Поэтому цена биткойна может опуститься до своих локальных максимумов октября 2024 года, то есть до уровня примерно $75 тыс., если и уровень поддержки в $85 тыс. не устоит, указывают в ФГ «Финам».
Перспективы остаются заманчивыми
Несмотря на коррекцию, фундаментальные факторы для продолжения восходящего движения сохраняются. «Спрос на биткойн остается высоким со стороны институциональных инвесторов, политиков и даже центральных банков, которые начинают формировать резервы в криптовалюте. Более того, работа Конгресса США над регулированием цифровых активов и обсуждение концепции государственного биткойн-резерва в долгосрочной перспективе могут стать дополнительными драйверами роста», — полагает Антонов.
По оценкам Bitriver, биткойн продолжит рост до $130 тыс. в марте-апреле и $160 тыс. к октябрю-ноябрю 2025 года. В базовом сценарии в ФГ «Финам» допускают, что движение наверх будет продолжено, и перед началом более глубокой коррекции биткойн может достичь отметки $130−135 тыс.
Достижение уровня $160 тыс. и выше возможно, но после коррекционного движения, добавляет Дудченко.
«Дальнейшая динамика криптовалют будет во многом зависеть от макроэкономических факторов, включая предстоящие данные по рынку труда США, решения ФРС по монетарной политике, а также развития ситуации в торговых войнах. Ключевым уровнем для восстановления оптимизма на рынке является отметка $100,5 тыс., закрепление выше которой может дать новый импульс к росту», — указал Антонов.
Он добавил, что динамика в альткоинах будет зависеть от биткойна. «Именно от него зависит движение всего криптовалютного рынка. В текущих условиях повышенной неопределенности альткоины демонстрируют еще большую волатильность из-за более низкой ликвидности», — заключил эксперт.