Эксперты ждут роста биткойна выше $130 тыс

Специалисты отмечают, что биткойн как рисковый актив остается чувствительным к динамике фондовых индексов и геополитическим событиям. Поэтому цена биткойна может опуститься до своих локальных максимумов октября 2024 года, то есть до уровня примерно $75 тыс., если и уровень поддержки в $85 тыс. не устоит, указывают в ФГ «Финам».