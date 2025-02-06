Эксперт рассказала, какую валюту легче всего подделать

Химик напомнила, что методов защиты банкнот достаточно много. Причем полиграфические, физико-химические и технологические способы на каждой банкноте сочетаются, чтобы их было максимально сложно подделать.
Как уточнила ученая, самые сложные системы защиты имеют евро и франки, после них идут доллары, затем рубли. Юани подделывают реже, так как они менее распространены.
«Если мы берем номинал купюр, то легче подделать банкноты меньшего номинала. Для них используется меньше степеней защиты, чем для более дорогих банкнот. В России 50- и 100-рублевые банкноты подделывают чаще, чем более дорогие, потому что их реже проверяют», — добавила Валентина Уточникова.
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