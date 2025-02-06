Эксперт рассказала, какую валюту легче всего подделать

«Если мы берем номинал купюр, то легче подделать банкноты меньшего номинала. Для них используется меньше степеней защиты, чем для более дорогих банкнот. В России 50- и 100-рублевые банкноты подделывают чаще, чем более дорогие, потому что их реже проверяют», — добавила Валентина Уточникова.