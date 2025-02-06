До каких сбор: взносы уходящего бизнеса в январе превысили годовой план в 185 раз

Взносы уходящего из России бизнеса всего лишь за январь превысили годовой план в 185 раз — с начала 2025-го в казну поступило 55 млрд рублей, выяснили «Известия». Громких продаж в этом году еще не было — сейчас в основном завершаются сделки, начатые в 2022—2024-х. Например, только Carlsberg, который покинул Россию в конце прошлого года, принес бюджету порядка 10 млрд рублей, оценили эксперты. Хотя власти не закладывают в казну ожидания по уходу компаний, в этом году процесс вероятно продолжится, но не так масштабно. В 2025-м продать свой бизнес могут, например, австрийский Райффайзенбанк и американский «Голдман Сакс». Впрочем, о таких планах они заявили уже три года назад, но всё еще работают у нас.