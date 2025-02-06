До каких сбор: взносы уходящего бизнеса в январе превысили годовой план в 185 раз

Взносы уходящего из России бизнеса всего лишь за январь превысили годовой план в 185 раз — с начала 2025-го в казну поступило 55 млрд рублей, выяснили «Известия». Громких продаж в этом году еще не было — сейчас в основном завершаются сделки, начатые в 2022—2024-х. Например, только Carlsberg, который покинул Россию в конце прошлого года, принес бюджету порядка 10 млрд рублей, оценили эксперты. Хотя власти не закладывают в казну ожидания по уходу компаний, в этом году процесс вероятно продолжится, но не так масштабно. В 2025-м продать свой бизнес могут, например, австрийский Райффайзенбанк и американский «Голдман Сакс». Впрочем, о таких планах они заявили уже три года назад, но всё еще работают у нас.
Сколько доходов принесли в бюджет уходящие компании
За первый месяц 2025-го в казну поступило 54,7 млрд рублей безвозмездных платежей от негосударственных организаций, следует из оперативных данных «Электронного бюджета» на 28 января («Известия» их изучили). При этом прогноз на весь год по этой статье в 185 раз ниже — 295 млн. Речь идет о доходах, связанных с продажей активов иностранными компаниями, уточняется в пояснительной записке к финансовому плану на 2025−2027 годы. Редакция направила запрос в Минфин.
Согласно «Электронному бюджету», поступления от взносов уходящих компаний за январь 2025-го уже в 2,5 раза обогнали прошлогодний показатель за аналогичный период. Ранее «Известия» писали, что за почти за весь 2024-й сборы с иностранного бизнеса превысили изначальный план на год в 74 раза и достигли 156 млрд. Впрочем, тогда изначальный прогноз был более амбициозным, чем в этом году — 2 млрд рублей.
Справка «Известий»
В декабре 2022-го власти ввели комиссию при продаже российского бизнеса нерезидентами из недружественных стран. Такие сделки должны быть одобрены правительственной комиссией по иностранным инвестициям — и без добровольного взноса их не утвердят. Кроме того, по правилам уходящие инвесторы при продаже активов должны предоставить не менее 60% дисконта от стоимости, определенной по итогам независимой оценки.
Требования к уходящим компаниям последовательно ужесточались. Осенью 2023-го взнос подняли с 10% до 15% от рыночной стоимости актива, а в октябре 2024-го — до 35%. Кроме того, по последним правилам, если стоимость сделки выше 50 млрд рублей, то она должна совершаться только с согласия президента.
— При этом интересен график перечислений средств в бюджет: 25% должны быть направлены в течение месяца с даты заключения сделки, 5% — за год, а оставшиеся 5% — за последующие два года. Это значит, что 10% средств поступят не сразу, что усложняет точный прогноз показателя. Вероятно, поэтому часть доначислений от прошлых продаж и произошли в январе 2025-го, — объяснил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Артем Люкшин.
Какие компании покидают Россию
Часть иностранных брендов, которые прекратили деятельность еще в 2022—2023 годах, завершили продажу своих российских активов лишь в 2024-м. Среди них, например, продовольственная компания Danone, производитель принтеров и компьютеров Hewlett-Packard (HP), автомобилестроительная Hyundai, крупнейший производитель строительной и горнодобывающей техники Caterpillar, французская «дочка» Auchan компания Ceetrus, производитель товаров повседневного спроса Unilever.
Одна из крупнейших сделок прошлого года — уход пивоваренной компании Carlsberg. В конце 2024-го она продала компанию «Балтика» за 34 млрд рублей российскому АО «ВГ Инвест». При этом корпорация решила уйти из РФ еще в 2022-м, а соглашение о сделке подписала в июне 2023-го. Через месяц после этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче предприятия во временное управление Росимуществу, а в декабре 2024-го он вывел активы из-под контроля службы. Это открыло юридическую возможность для продажи пивоваренной компании.
Поскольку размер добровольного взноса составляет 35% от рыночной стоимости актива, и только часть его нужно перечислить сразу (25%), то Carlsberg уже обязан был уплатить в бюджет РФ 8,5 млрд рублей, подсчитал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Эксперты РЭУ им. Г. В. Плеханова, в свою очередь, оценили размер всего безвозмездного сбора с компании в 12 млрд. Однако не факт, что всю эту сумму компания перечислила одномоментно — часть ее могла поступить в казну как раз в начале 2025-го.
Основной массив компаний, которые хотели покинуть рынок России, уже сделали это за последние три года. Однако часть из них продолжают утверждать о таких планах. Например, в этом году также подтвердил свое намерение уйти из РФ австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), напомнил Владимир Чернов. Это произошло на фоне неудач в судебных разбирательствах в России, которые обошлись банку в €840 млн, что сократило прибыль группы в стране на 35%.
«Мы принимаем меры по уходу из России, где мы с большой вероятностью продадим мажоритарную долю в капитале Райффайзенбанка», — сказал Reuters представитель группы.
Впрочем, RBI объявил о намерении сократить бизнес в РФ еще в 2022-м. Весной 2023-го компания сообщила, что рассматривает два сценария: продажу дочерней компании или вывод этого актива из состава RBI. Группа пыталась продать долю в 60% в своем российском подразделении, но суд наложил запрет на передачу акций «дочки», заблокировав возможность сделки. Однако банк предпринимает и другие шаги по сворачиванию бизнеса — в частности, он уже на треть сократил количество отделений в РФ.
Также в конце января президент одобрил продажу 100% доли российского «Голдман Сакс Банка» (владеет американская компания Goldman Sachs) армянской «Балчуг капитал». При этом компания сообщала о решении свернуть свой бизнес в РФ еще в 2022-м. Кроме того, в 2025-м Россию могут покинуть некоторые китайские производители — но не из-за санкций, а на фоне низкой рентабельности продаж, прогнозирует Владимир Чернов.
В конце января СМИ сообщали, что автомобильный бренд SWM (принадлежит китайской Shineray Group) в ближайшее время может уйти из России. Маркетинговая активность представителя в РФ прекратилась еще в середине 2024-го. Сейчас компания оперативно опустошает склады.
В декабре 2024-го аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что на рынке ожидают ухода ряда китайских брендов из России. Так, в этом году, по прогнозам представителей крупных автодилеров, с высокой долей вероятности РФ могут покинуть Livan, Kaiyi, Foton. Причина — в низкой доходности.
Почему доходы от уходящих компаний превышают прогноз
Судя по динамике последних лет, в бюджет закладывается очень скромный план по доходам от добровольных взносов уходящих иностранных компаний — вероятно, потому что невозможно заранее спрогнозировать, кто будет продавать активы в этот период, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Но фактические поступления оказываются существенно выше.
При этом число уходящих компаний сокращается, подчеркнул Артем Люкшин из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Кроме того, сегодня условия таких сделок ужесточены и могут принести предприятию еще большие убытки.
— Прогноз доходов был изначально сделан из допущения, что иностранцы не станут продавать активы с большим дисконтом. Тем не менее, владельцы из недружественных стран давят на бизнес, что формирует условия для ухода организаций, — объяснил кандидат экономических наук Андрей Бархота.
Помимо роста ставки самого сбора, на поступления в бюджет от иностранцев также повлияли повышение ключевой и будущие ожидания по ее динамике, считает доцент экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко. В условиях, когда процент по депозитам достигает 20−30%, компании стали опасаться, не будут ли их активы стоить меньше и сохранят ли покупатели к ним интерес, пояснила она. Это тоже сподвигло зарубежные бренды покинуть рынок РФ.
Как уход иностранных брендов влияет на экономику РФ
— Конечно, когда уходят крупные компании, бюджет теряет часть налоговых поступлений, а также сокращается количество рабочих мест. Впрочем, ряд зарубежных активов были переданы российским резидентам, которые продолжают обеспечивать поступления в казну, производить товары и услуги, нанимать граждан, — отметил Артем Люкшин из РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Уход бизнеса вынуждает ускорять процессы импортозамещения и параллельного импорта, но это разгоняет цены, добавил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Кроме того, выручка, полученная от продажи активов после уплаты взносов, должна конвертироваться в валюту и выводиться из страны — это давит на курс рубля, отметила Эвелина Гомонко из РУДН. Впрочем, ответные ограничения на вывоз валюты, а также сократившееся число банков, которые могут проводить такие операции, привели к тому, что деньги от продажи активов «зависают» на специальных счетах, напомнила она.
При этом уход иностранных брендов освободил ниши рынка в пользу отечественных компаний, добавила эксперт.— Вместе с тем 2025 год обещает возвращение иностранных брендов на рынок России, а также появление новых игроков и имен. Это будут и российские, и азиатские организации. Активно в этом направлении движутся компании ОАЭ, — говорит Эвелина Гомонко.
По итогам года доходы бюджета от уходящих компаний могут превысить 200 млрд рублей, прогнозирует Владимир Чернов. Артем Люкшин, напротив, считает, что по сравнению с 2024-м сумма сократится.