ЦБ исключил сведения о МКК «Занимательные финансы» из госреестра

«Банк России принял такое решение в соответствии с пунктом 1 части 1.1 статьи 7 и пунктом 8 части 4 статьи 14 Федерального закона № 151-ФЗ1, руководствуясь тем, что микрокредитная компания нарушала федеральные законы, в том числе в сфере потребительского кредитования, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к МКК надзорные меры», — сказано в публикации.