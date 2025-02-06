ЦБ исключил сведения о МКК «Занимательные финансы» из госреестра

«Банк России принял такое решение в соответствии с пунктом 1 части 1.1 статьи 7 и пунктом 8 части 4 статьи 14 Федерального закона № 151-ФЗ1, руководствуясь тем, что микрокредитная компания нарушала федеральные законы, в том числе в сфере потребительского кредитования, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к МКК надзорные меры», — сказано в публикации.
Как добавил ЦБ, в 2024 году компания предоставляла регулятору недостоверные отчетные данные, в частности, занижала расчетную величину предельной долговой нагрузки по заемщикам.
Кроме того, МКК предоставляла потребительские займы заемщикам по ставкам, превышающим максимально допустимый размер, начисляла повышенную неустойку (штрафы, пени) по просроченным займам, а также навязывала дополнительные услуги при выдаче займов.
«Занижение ПДН позволило микрокредитной компании выдавать займы закредитованным гражданам. Доля выдач таких займов была в ООО МКК “Занимательные финансы” одной из наиболее высоких среди участников микрофинансового рынка», — подчеркнул Банк России.
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