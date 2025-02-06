Bloomberg: китайские НПЗ будут перепродавать нефть из США после введения пошлин

«Согласно данным трейдеров, которые продают нефть китайским покупателям, НПЗ запрашивают больше энергоресурса у традиционных поставщиков в Африке», — сказано в публикации.
Как добавляет агентство, грузы из США, закупленные с февраля по март, скорее всего будут перепроданы.
Ранее во вторник Пекин ввел 10-процентную пошлину на импорт нефти из США в ответ на «первый залп президента США Дональда Трампа в торговой войне». Bloomberg напоминает, что пошлины вступят в силу 10 февраля.
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