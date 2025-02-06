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Bloomberg: китайские НПЗ будут перепродавать нефть из США после введения пошлин

Государственные нефтеперерабатывающие заводы КНР планируют перепродавать американскую нефть, а также ищут альтернативных поставщиков после ответа Пекина на тарифы Вашингтона. Этот шаг уже привел к росту стоимости некоторых сортов, пишет Bloomberg.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Согласно данным трейдеров, которые продают нефть китайским покупателям, НПЗ запрашивают больше энергоресурса у традиционных поставщиков в Африке», — сказано в публикации.

Как добавляет агентство, грузы из США, закупленные с февраля по март, скорее всего будут перепроданы.

Ранее во вторник Пекин ввел 10-процентную пошлину на импорт нефти из США в ответ на «первый залп президента США Дональда Трампа в торговой войне». Bloomberg напоминает, что пошлины вступят в силу 10 февраля.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».