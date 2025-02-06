Bloomberg: Банк Англии снова понизит процентную ставку из-за стагфляции

«Ожидается, что банк Англии в третий раз снизит процентную ставку в четверг, а также понизит прогнозы экономического роста Великобритании и повысит прогноз по инфляции на этот год в отчете, который вызовет у министра финансов Рэйчел Ривз неприятные ощущения», — пишет издание.