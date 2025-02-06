Bloomberg: Банк Англии снова понизит процентную ставку из-за стагфляции

«Ожидается, что банк Англии в третий раз снизит процентную ставку в четверг, а также понизит прогнозы экономического роста Великобритании и повысит прогноз по инфляции на этот год в отчете, который вызовет у министра финансов Рэйчел Ривз неприятные ощущения», — пишет издание.
Как подчеркивает агентство, экономисты и участники рынка ожидают, что Комитет по денежно-кредитной политике продолжит настаивать на снижении базовой ставки на четверть пункта до 4,5%, самого низкого уровня с июня 2023 года. По данным опроса, проведенного Bloomberg, большинство проголосует за понижение показателя.
Отмечается, что о решении Банка Англии объявят в полдень по местному времени (15:00 мск).
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