Бахрейн увеличит отчисления от нефтяных доходов в фонд благосостояния

ДУБАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Бахрейна внесли изменения в систему отчислений от нефтяных доходов в резервный фонд благосостояния будущих поколений. Соответствующие поправки к закону 2006 года подписал король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа.
Бахрейнский фонд благосостояния аккумулирует и инвестирует средства, полученные от продажи нефти, чтобы обеспечить экономическую устойчивость страны в будущем. Размер отчислений теперь будет зависеть от цены на нефть: $1 с каждого экспортируемого барреля при цене от $40 до $60 за баррель, $2 — при цене от $60 до $80 за баррель, $3 — при цене от $80 до $100 за баррель, $4 — при цене от $100 до $120 за баррель, $5 — при цене свыше $120 за баррель.
Поправки к закону были одобрены Консультативным советом и Палатой депутатов парламента Бахрейна. Новые правила вступят в силу с начала следующего финансового года, говорится в тексте королевского указа, распространенного Бахрейнским информационным агентством. С января 2023 года Бахрейн уже перечисляет в фонд $1 с каждого барреля нефти, если его стоимость превышает $40.
По данным аналитической компании Global SWF, правительство Бахрейна в 2020 году изъяло из фонда $450 млн — половину его активов на тот момент — для поддержки экономики в разгар пандемии коронавируса. На следующий год фонд показал доходность 9,6%, что выше установленного целевого показателя. Генеральный директор фонда шейх Али бен Халифа Аль Халифа ранее сообщил, что 15,5% активов фонда направлены на альтернативные инвестиции. Институт суверенных фондов благосостояния (Sovereign Wealth Fund Institute) оценивает активы бахрейнского фонда благосостояния в $680 млн.
Бахрейн обладает наименее развитой экономикой среди стран Персидского залива. По оценкам правительства, для достижения бюджетного баланса стране необходимо, чтобы цена на нефть находилась на уровне $125 за баррель. Министерство финансов Бахрейна ранее сообщило, что государственный долг королевства достиг 18 млрд бахрейнских динаров ($47,76 млрд). Власти также рассматривают возможность введения налога на денежные переводы иностранцев, который может принести бюджету менее 0,1% от ВВП королевства, составляющего $47,8 млрд.