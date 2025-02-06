Бахрейн увеличит отчисления от нефтяных доходов в фонд благосостояния

Бахрейнский фонд благосостояния аккумулирует и инвестирует средства, полученные от продажи нефти, чтобы обеспечить экономическую устойчивость страны в будущем. Размер отчислений теперь будет зависеть от цены на нефть: $1 с каждого экспортируемого барреля при цене от $40 до $60 за баррель, $2 — при цене от $60 до $80 за баррель, $3 — при цене от $80 до $100 за баррель, $4 — при цене от $100 до $120 за баррель, $5 — при цене свыше $120 за баррель.