Виталия Мутко переизбрали гендиректором ДОМ.РФ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Виталий Мутко переизбран гендиректором ДОМ.РФ. Соответствующее решение набсовета ДОМ.РФ опубликовано на портале раскрытия корпоративной отчетности в среду.
«Избрать единоличным исполнительным органом — генеральным директором Общества Мутко Виталия Леонтьевича сроком на 5 (пять) лет», — говорится в сообщении. Уточняется, что решение принято 28 января 2025 года.
По словам заместителя министра финансов, члена наблюдательного совета ДОМ.РФ Алексея Моисеева, переизбрание говорит о признании большого вклада команды ДОМ.РФ под руководством Мутко в развитие стройотрасли России. Он отметил, что госкомпания эффективно вовлекает земельные участки в оборот, занимается комплексным развитием территорий, является оператором льготных ипотечных программ, разрабатывает мастер-планы и активно занимается цифровизацией. «Как акционерное общество госкомпания демонстрирует уверенные показатели роста, привнося значительные объемы дивидендов в бюджет», — сказал он.
Должность гендиректора ДОМ.РФ Виталий Мутко занимает с 28 января 2020 года. По данным ДОМ.РФ, при нем госкомпания существенно усилила свои позиции в отрасли, сфокусировавшись на комплексном подходе в работе с регионами для решения вопросов качества жизни и развития. Среди ключевых направлений деятельности: вовлечение федеральных земель, развитие ИЖС, финансирование инфраструктуры и формирование комфортной городской среды.
С 2021 года благодаря комплексному применению механизмов госкомпании в России построено более 27 млн кв. м жилья, с помощью механизма инфраструктурных облигаций на строительство инфраструктуры направлено более 100 млрд рублей, в портфеле — 52 проекта в 26 регионах. Также в портфеле института развития — около 400 разработок в области развития городской среды, в том числе 60 мастер-планов (более 40% всех мастер-планов, разработанных с 2017 года).
Благодаря Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), оператором которой является госкомпания, переход стройки на счета эскроу был полностью оцифрован. Через эту систему осуществляется все взаимодействие между основными участниками рынка и его мониторинг. За пять лет активы ДОМ.РФ выросли в пять раз, чистая прибыль — в три раза.
Биография Мутко
Мутко родился в 1958 году в Краснодарском крае. В 1992—1996 годах занимал должность заместителя мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Одновременно был председателем комитета города по социальным вопросам.
С 1997 по 2003 год был президентом футбольного клуба «Зенит», с октября 2003 года по май 2008 года — членом Совета Федерации.
С мая 2008-го по май 2012-го — министр спорта, туризма и молодежной политики РФ, с мая 2012-го по октябрь 2016-го — министр спорта РФ. С октября 2016 года по январь 2020-го был заместителем председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. С 28 января 2020 года назначен генеральным директором АО «ДОМ.РФ».