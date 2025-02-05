Виталия Мутко переизбрали гендиректором ДОМ.РФ

С 2021 года благодаря комплексному применению механизмов госкомпании в России построено более 27 млн кв. м жилья, с помощью механизма инфраструктурных облигаций на строительство инфраструктуры направлено более 100 млрд рублей, в портфеле — 52 проекта в 26 регионах. Также в портфеле института развития — около 400 разработок в области развития городской среды, в том числе 60 мастер-планов (более 40% всех мастер-планов, разработанных с 2017 года).