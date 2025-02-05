Верным курсом: в валютных торгах в РФ смогут участвовать банки 40 стран

Среди недостатков она называет то, что торговый дефицит приводит к накоплению большого излишка национальных валют, который очень трудно потратить. Пример — Индия. В 2022—2023 финансовом году товарооборот между Индией и Россией достиг рекордных $49,3 млрд, превысив цель в $30 млрд к 2025 году, поставленную главами двух государств в 2014-м. На топливо и удобрения пришелся 91% от этого объема. Россия впервые в истории вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии и уступила лишь США и Китаю, однако индийский экспорт составил всего $3,1 млрд в 2022—2023 финансовом году, что привело к тому, что у России накопился большой излишек рупий, которые ей крайне сложно потратить.