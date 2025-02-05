Верным курсом: в валютных торгах в РФ смогут участвовать банки 40 стран

Кабмин расширил перечень государств, банки которых могут участвовать в валютных торгах в РФ. Теперь это удастся сделать ряду стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Финансисты считают, что данный шаг можно рассматривать как продолжение курса на поддержку российских компаний-импортеров, у которых есть спрос на иностранную валюту этих стран для закупки оборудования, сырья и материалов. Подробности — в материале «Известий».
Больше инструментов — больше денег
Правительство РФ увеличило до 40 число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов. Теперь участвовать в валютных торгах смогут представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии.
Первоначальный перечень дружественных и нейтральных стран включал в себя более 30 государств, в число которых вошли Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, а также Бразилия, Египет, Индия, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика и др.
По словам проректора по научной работе Финансового университета при правительстве РФ Светланы Солянниковой, расширение перечня, во-первых, свидетельствует о развитии экономических связей со странами, включенными в список, во-вторых, дает дополнительные возможности для проведения международных платежей и снижения волатильности курса рубля. В-третьих, расширяет возможности для хеджирования валютных рисков коммерческих банков, брокеров и других участников внешнеэкономической деятельности.
— Чем больше контрагентов на российском валютном рынке, тем выше его ликвидность и, соответственно, при прочих равных менее волатильны котировки, — отмечает директор департамента банковского развития Ассоциации банков России Николай Тарасов.
Допуск большего количества иностранных банков поможет увеличить обороты конвертации российского рубля в валюты дружественных стран, полагает начальник управления интернет-трейдинга Инвестиционного банка «Синара» Сергей Выжлаков. Чем больше участвуют банки из других стран, тем более выгодной становится конвертация, сужаются спреды и растет ликвидность.
В банке «Держава» поясняют, что сейчас ни одна валюта, кроме юаня, не торгуется на Мосбирже в значимых объемах, и тенденция скорее к снижению оборотов, переносу торгов на другие площадки либо в отдельные иностранные банки. О старте торгов какой-либо новой валютой давно не заявляла ни одна российская биржа. В банке полагают, что таким путем сейчас идет подготовка к появлению в РФ филиалов иностранных банков, и уже они будут представлены на российских биржах.
В АРФГ отмечают, что текущее расширение перечня должно привести к более стабильному ценообразованию. Кроме того, участие иностранных банков в прямой валютной конвертации снижает зависимость двусторонних котировок нацвалют от колебания курсов мировых резервных валют.
Что нужно для справедливого курсообразования
Макроэкономическим эффектом новой меры станет повышение обеспеченности промышленными товарами, продукцией АПК, полагает президент Национальной ассоциации инвесторов (НАИ.РФ) Максим Оводков.
В инвестиционной группе «Тринфико» указывают, что перечень представлен развивающимися странами и так называемыми frontier markets — традиционно зависимыми от иностранных рынков капитала и технологий. Так, Аргентина и Мексика практически полностью ориентированы на американский финансовый рынок, а банковский сектор представлен организациями из перечня недружественных стран или их дочерними обществами (BBVA, Citi, Santander, HSBC). Маловероятно, что менеджмент данных организаций может согласовать их участие в торгах, рассуждают финансисты.
Влияние на импортно-экспортные операции будет, безусловно, положительным из-за облегчения конвертации и оплаты товаров в странах, но из-за относительно небольшого товарооборота этот эффект не стоит переоценивать, замечают в «Тринфико». Около $1 млрд в год с Нигерией, несколько сотен миллионов долларов с Эфиопией и даже $2 млрд с Тунисом выглядят незначительными относительно объемов торговли с Китаем, превысивших $200 млрд.
Профессиональный трейдер Александр Резвяков объясняет, что увеличение количества участников на рынке обычно повышает ликвидность (спроса и предложения). Курс рубля будет более справедливым и более стабильным, полагает он. И, скорее всего, у экспортеров, импортеров и вообще у всех, чей бизнес зависит от курса национальной валюты, снизятся издержки на хеджирование (страховку).
Завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов, впрочем, считает, что сформировать реальный курс рубля по отношению к той или иной валюте удастся не сразу. Механизм ценообразования валют через кросс-курсы в обозримой перспективе будет сохраняться и в России, а также в большинстве других стран по отношению к рублю, полагает эксперт.
Плюсы и недостатки
Директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Паранич отмечает, что недостатком расчетов в национальных валютах можно назвать относительно низкую ликвидность нацвалют в сравнении с долларом США, евро и рядом других валют. Низкая ликвидность в том числе выражается в более широких спредах при сделках с этими валютами и большей амплитуде колебаний котировок. Но поскольку расчеты с использованием доллара США, евро и др. для российских экспортеров и импортеров затруднены, повышение эффективности операций в нацвалютах может дать заметный эффект.
Для россиян этот эффект, например, может выражаться в виде снижения стоимости импортных товаров, подтверждает финансист. При этом речь может идти не только об упрощении экспортно-импортных операций со странами, финансовые организации которых прямо участвуют в валютных торгах в России, но и в расширении спектра возможных вариантов для оплаты в глобальном масштабе.
Профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета Елена Сидорова полезным в этом расширении видит ряд проявлений. В первую очередь усиливается интеграция РФ в региональных международных проектах. Затем увеличивается спрос на покупку российского рубля, что поддерживает курс. Далее за счет его стабилизации оказывается давление на инфляцию, что позволяет более успешно с ней бороться. Уменьшается и возможность введения санкций при торговле в национальных валютах, так как формируются прямые котировки рубля для расчетов в нацвалютах, добавляет Сидорова.
Среди недостатков она называет то, что торговый дефицит приводит к накоплению большого излишка национальных валют, который очень трудно потратить. Пример — Индия. В 2022—2023 финансовом году товарооборот между Индией и Россией достиг рекордных $49,3 млрд, превысив цель в $30 млрд к 2025 году, поставленную главами двух государств в 2014-м. На топливо и удобрения пришелся 91% от этого объема. Россия впервые в истории вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии и уступила лишь США и Китаю, однако индийский экспорт составил всего $3,1 млрд в 2022—2023 финансовом году, что привело к тому, что у России накопился большой излишек рупий, которые ей крайне сложно потратить.
Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко всё же не считает, что нововведение может оказать очень значимое влияние на объемы торгов. В 2023 году представитель «Мосбиржи» сообщил, что доля иностранных участников на валютной секции составила порядка 4%, что достаточно мало. Предоставление доступа организациям Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии вряд ли существенно повлияет на соотношение сил, допускает он.
Доцент экономического факультета РУДН Владимир Григорьев уверен, что не следует ожидать быстрого эффекта от этих нововведений. Пока речь идет именно о правовой и организационно-технической базе. Для того чтобы всё начало работать, необходимо, по его мнению, два условия.
Во-первых, расширение использования нацвалют в международных расчетах. Пока получить рубли или другие национальные валюты за экспорт намного проще, чем заплатить ими за импорт, в том числе в страны-эмитенты этих валют. Это во многом определяет неустойчивость российского рубля — спрос на доллары прежде всего превышает их предложение.
Во-вторых, снижение чувствительности партнеров РФ к санкциям. И причина проста. Вторичные ограничения означают отключение «нарушителей» от глобальной финансовой системы. Доля доллара в международных расчетах составляет 48%, евро — 31%, йены — 4%, юаня — 2%, всех остальных валют мира, вместе взятых, — 15%. Отключение от глобальной финансовой системы полностью лишает такой банк международного бизнеса, заключил собеседник.