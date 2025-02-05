ВЭБ: инвестиции в экономику РФ превысят 4 трлн рублей

«Применение механизма СЗПК особенно привлекательно для инвесторов, поскольку позволяет не только получить возмещение части понесенных инфраструктурных затрат, но и инвестировать в проекты в условиях долгосрочной предсказуемой налоговой среды, в частности фиксируется актуальная на момент заключения СЗПК ставка по налогу на прибыль организаций. Таким образом, в отношении инвестиционных проектов, заключивших СЗПК до конца 2024 года, на период срока стабилизации не применяется повышение ставки данного налога, вступившие в силу в январе 2025 года», — рассказали в госкорпорации.