ВЭБ: инвестиции в экономику РФ превысят 4 трлн рублей

Госкорпорация сопровождает 76 федеральных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в различных отраслях экономики. За 2022−2024 годы уже заключено 45 соглашений, сумма инвестиций которых превышает 2,7 трлн рублей.
«Применение механизма СЗПК особенно привлекательно для инвесторов, поскольку позволяет не только получить возмещение части понесенных инфраструктурных затрат, но и инвестировать в проекты в условиях долгосрочной предсказуемой налоговой среды, в частности фиксируется актуальная на момент заключения СЗПК ставка по налогу на прибыль организаций. Таким образом, в отношении инвестиционных проектов, заключивших СЗПК до конца 2024 года, на период срока стабилизации не применяется повышение ставки данного налога, вступившие в силу в январе 2025 года», — рассказали в госкорпорации.
Инструмент разработан Минэкономразвития России для создания стабильных условий реализации инвестиционных проектов; на сегодняшний день всего заключено 81 соглашение, включая 76 федеральных и 5 региональных.
Заключенные СЗПК охватывают 42 субъекта РФ, к числу лидеров среди которых относятся Ленинградская, Свердловская, Нижегородская области и Республика Татарстан (по 4 соглашения). К числу преобладающих отраслей, в которых реализуются СЗПК относятся обрабатывающее производство (28 проектов), сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность (17 проектов), добыча полезных ископаемых (17 проектов).
«В настоящее время с использованием механизма СЗПК реализуются инвестиционные проекты, направленные на выпуск импортозамещаемой продукции, создание производств, являющихся уникальными в мировом масштабе (например, проекты в сфере зеленой металлургии, обогащение руды). Кроме того, с использованием механизма СЗПК реализуются инвестиционные проекты, укрепляющие продовольственную безопасность страны», — также рассказали в ВЭБе.