В Южной Корее два концерна запретили сотрудникам использовать DeepSeek

Власти Южной Кореи ранее уже высказывали обеспокоенность сбором данных пользователей DeepSeek, но не вводили ограничений на его использование. Решение двух южнокорейских компаний были принято на фоне аналогичных мер, принимаемых в ряде западных стран. Так, во вторник правительство Австралии запретило чиновникам использовать китайский чат-бот на рабочих устройствах, ссылаясь на соображения безопасности. Ранее чат-бот был заблокирован в Италии, в США им запрещено пользоваться конгрессменам, а в Японии власти пока лишь рекомендовали чиновникам не использовать приложение.