В Южной Корее два концерна запретили сотрудникам использовать DeepSeek

СЕУЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Ведущие энергетические компании Южной Кореи Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и KEPCO KPS запретили своим сотрудникам использовать китайский чат-бот DeepSeek. Об этом сообщил портал Business Korea.
Обе компании находятся в государственной собственности. Таким образом, они стали первыми компаниями госсектора, которые ввели прямой запрет на использование DeepSeek, подчеркивает портал.
«Атомные электростанции относятся к объектам высшей категории безопасности, мы намерены проявлять осторожность в отношении возможного сбора информации искусственными интеллектом с серверами в Китае», — цитирует портал представителя KEPCO KPS.
Власти Южной Кореи ранее уже высказывали обеспокоенность сбором данных пользователей DeepSeek, но не вводили ограничений на его использование. Решение двух южнокорейских компаний были принято на фоне аналогичных мер, принимаемых в ряде западных стран. Так, во вторник правительство Австралии запретило чиновникам использовать китайский чат-бот на рабочих устройствах, ссылаясь на соображения безопасности. Ранее чат-бот был заблокирован в Италии, в США им запрещено пользоваться конгрессменам, а в Японии власти пока лишь рекомендовали чиновникам не использовать приложение.
Компания DeepSeek 20 января выпустила новую версию чат-бота R1, которая, как утверждается, превосходит передовую версию ChatGPT американской OpenAI. При этом китайские разработчики, как указывают эксперты, потратили гораздо меньше средств, чем OpenAI. Чат-бот быстро набрал популярность среди пользователей по всему миру, и привел к колебаниям на фондовых рынках из-за опасений инвесторов, что западные компании-лидеры в сфере ИИ могут быть переоценены.