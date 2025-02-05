В торговых центрах РФ могут появиться более 20 новых иностранных брендов

В 2022 году на российском рынке торговых центров появились 11 новых иностранных ретейлеров, в 2023-м — уже 22, а в 2024-м их число достигло 25. В Москве за прошлый год открылись 20 новых зарубежных брендов, в Санкт-Петербурге — пять, среди которых три китайских (Balabala, Candy, Dreame) и один турецкий (Madame Coco). В 2025 году в Санкт-Петербурге продолжится рост числа магазинов иностранных брендов, преимущественно тех, которые ранее появились в Москве, прогнозируют в NF Group.