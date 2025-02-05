В торговых центрах РФ могут появиться более 20 новых иностранных брендов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Более 20 иностранных брендов могут начать работу в российских торговых центрах в 2025 году, сообщили ТАСС в консалтинговой компании NF Group.
«Российский рынок торговой недвижимости продолжает адаптироваться к новой реальности: в условиях ухода западных брендов в стране активизируются как международные, так и отечественные ретейлеры. По данным NF Group, в 2025 году в российских торговых центрах могут начать работу еще 23 новых иностранных бренда, в основном из Турции, Китая и Южной Кореи», — отмечается в сообщении.
Ожидается, что турецкие и южнокорейские компании будут ориентироваться преимущественно на премиальный сегмент, в то же время китайские сосредоточатся на среднем ценовом сегменте, делая ставку на доступность и широкий выбор продукции.
В 2022 году на российском рынке торговых центров появились 11 новых иностранных ретейлеров, в 2023-м — уже 22, а в 2024-м их число достигло 25. В Москве за прошлый год открылись 20 новых зарубежных брендов, в Санкт-Петербурге — пять, среди которых три китайских (Balabala, Candy, Dreame) и один турецкий (Madame Coco). В 2025 году в Санкт-Петербурге продолжится рост числа магазинов иностранных брендов, преимущественно тех, которые ранее появились в Москве, прогнозируют в NF Group.
Наибольшая доля новых открытий в 2024 году пришлась на китайские компании (35%). Ретейлеры активно расширяли присутствие на российском рынке, открывая магазины не только в крупных городах, но и в регионах, таких как Подмосковье, Калининградская область и Пермский край. Например, бренды Dreame и Happy Easy Anyway расширили свою сеть в этих локациях.
«В ближайшие годы российский рынок будет находиться в динамичном балансе между развитием отечественных брендов, появлением новых международных игроков и ротацией арендаторов. В 2025 году о намерении выйти на российский рынок заявили новые бренды, однако их фактическое открытие будет зависеть от ряда факторов, включая экономическую ситуацию, доступность торговых площадей и стратегические решения самих ретейлеров», — отметила региональный директор департамента торговой недвижимости Евгения Хакбердиева.