В РФ в 2024 году потребительский спрос на золото вырос до 75,6 тонны

Так, спрос на слитки и инвестиционные монеты в РФ составил 34,4 тонны (+9%), а спрос на ювелирные украшения за год вырос на 4%, до 41,2 тонны. В расчете на душу населения закупки золота выросли до 0,52 г на человека.
В свою очередь крупнейшими потребителями золота в 2024 году, по данным WGC, стали Китай, Индия и США. Китай в 2024 году сократил спрос на золото на 10,6%, до 857 тонн, но сохранил свое лидерство по объему закупок. Индия же наоборот нарастила потребительский спрос на драгметалл на 5,5%, до 802,8 тонны. Третьими по объему закупок золота в мире стали жители США, потребительский спрос там в 2024 году сократился на 16,9% и составил 209,9 тонны.