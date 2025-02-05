В РФ в 2024 году потребительский спрос на золото вырос до 75,6 тонны

В свою очередь крупнейшими потребителями золота в 2024 году, по данным WGC, стали Китай, Индия и США. Китай в 2024 году сократил спрос на золото на 10,6%, до 857 тонн, но сохранил свое лидерство по объему закупок. Индия же наоборот нарастила потребительский спрос на драгметалл на 5,5%, до 802,8 тонны. Третьими по объему закупок золота в мире стали жители США, потребительский спрос там в 2024 году сократился на 16,9% и составил 209,9 тонны.