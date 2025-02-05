В РФ каждый десятый опрошенный работодатель нанимает подростков

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Каждый десятый работодатель (11%) нанимает подростков, чаще всего их берут на административную или курьерскую работу. Об этом говорится в результатах совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор», которые имеются в распоряжении ТАСС.
«Каждый десятый работодатель (11%) приглашает на работу подростков. Чаще всего (66%) для работы привлекаются подростки 17−18 лет. 17% респондентов нанимают молодых людей 15−16 лет, столько же (17%) отметили, что возраст не имеет значения», — говорится в итогах исследования.
Лидирующие позиции в списке работ, выполняемых подростками в компаниях, занимает административная работа (33%), далее следует курьерская работа (22%), а на третьем месте расположились розничная торговля, работа промоутером, официантом и бариста (по 11%). Замыкают список копирайтеры, графические дизайнеры, продавцы-консультанты и операторы кол-центров (по 6%). 1% опрошенных отметили работу аниматором.
Аналитики отмечают, что основной причиной привлечения подростков к работе компании является стремление предоставить первый рабочий опыт детям своих сотрудников (67%). Второй по значимости мотив — желание повысить лояльность подростков к компании, чтобы в будущем они вернулись в качестве постоянных сотрудников после завершения обучения (61%). Также 39% компаний привлекают подростков для закрытия потребности во временном персонале, особенно для сезонных работ.
В опросе приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.