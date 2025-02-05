В РФ каждый десятый опрошенный работодатель нанимает подростков

Аналитики отмечают, что основной причиной привлечения подростков к работе компании является стремление предоставить первый рабочий опыт детям своих сотрудников (67%). Второй по значимости мотив — желание повысить лояльность подростков к компании, чтобы в будущем они вернулись в качестве постоянных сотрудников после завершения обучения (61%). Также 39% компаний привлекают подростков для закрытия потребности во временном персонале, особенно для сезонных работ.