Все пенсионеры получат доиндексированную пенсию до 25 февраля

«Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля. Если деньги перечисляют на банковскую карту, то перечисления начались уже с 1 февраля. И у каждого пенсионера своя дата получения пенсии, она фиксирована, и узнать ее можно на сайте Социального фонда РФ», — отметила Стенякина.