Все пенсионеры получат доиндексированную пенсию до 25 февраля

«Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля. Если деньги перечисляют на банковскую карту, то перечисления начались уже с 1 февраля. И у каждого пенсионера своя дата получения пенсии, она фиксирована, и узнать ее можно на сайте Социального фонда РФ», — отметила Стенякина.
«Поэтому до 25 февраля наши пенсионеры в соответствии с графиком получат проиндексированную пенсию за февраль и доиндексацию за январь», — добавила она.
С 1 января 2025 года Соцфонд проиндексировал на 7,3% страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. В конце января президент РФ Владимир Путин дал поручение к февралю проиндексировать пенсии по уровню фактической инфляции в 9,5% и реализовать такое увеличение.