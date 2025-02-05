В ЕС все больше верят, что пошлин Трампа получится избежать

По их информации, приостановка введения тарифов против канадского экспорта «легла в основу» стратегии Еврокомиссии (ЕК), которая формулирует соразмерный ответ ЕС на угрозы американского лидера ввести пошлины и стремится избежать «гнева Вашингтона». На этом фоне в кругах европейских властей укрепилось убеждение, что пошлины не являются конечной целью Трампа, а представляют собой лишь элемент его переговорной тактики, с помощью которой ЕС рассчитывает «добиться приемлемых для себя условий». Однако, как уточняют источники агентства, ключевой сложностью в разработке стратегии ЕК остается отсутствие налаженных контактов с новой администрацией США.