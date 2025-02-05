В ЕС все больше верят, что пошлин Трампа получится избежать

Решение президента США Дональда Трампа временно не вводить пошлины на Канаду, по данным агентства Bloomberg, дало европейским властям основания полагать, что эскалации в виде масштабной торговой войны с Соединенными Штатами удастся избежать. Это стало сигналом для Евросоюза о вероятной возможности смягчения противостояния на торговом фронте.
Согласно источникам издания, в Брюсселе считают, что шаг администрации Трампа, а в отношении Канады может свидетельствовать о гибкости и готовности Вашингтона к компромиссам.
По их информации, приостановка введения тарифов против канадского экспорта «легла в основу» стратегии Еврокомиссии (ЕК), которая формулирует соразмерный ответ ЕС на угрозы американского лидера ввести пошлины и стремится избежать «гнева Вашингтона». На этом фоне в кругах европейских властей укрепилось убеждение, что пошлины не являются конечной целью Трампа, а представляют собой лишь элемент его переговорной тактики, с помощью которой ЕС рассчитывает «добиться приемлемых для себя условий». Однако, как уточняют источники агентства, ключевой сложностью в разработке стратегии ЕК остается отсутствие налаженных контактов с новой администрацией США.
Как сообщает Bloomberg, несмотря на усиление оптимизма, ЕК ранее подготовила «обширный перечень» ответных мер на случай, если США продолжат угрожать введением пошлин против стран сообщества. При этом Европейская комиссия предложила инициативы по улучшению отношений с США, в которые входит увеличение импорта сообществом газа, удобрений и вооружений из Соединенных Штатов.
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