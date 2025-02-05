ЦБ в 2024 году получил на 4% больше жалоб от потребителей и инвесторов

«За 2024 год в Банк России на рассмотрение поступило 338 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 3,9% больше, чем за 2023 год. В частности, выросло число жалоб на кредитные организации при снижении поступления жалоб в отношении субъектов страхового дела (ССД) и микрофинансовых организаций (МФО)», — говорится в сообщении регулятора.
В Центробанке отмечают, что граждане стали реже жаловаться на навязывание дополнительных услуг и мисселинг. Однако жалобы на банки, связанные с кибермошенничеством, увеличились в 1,8 раза. В ответ на эту тенденцию регулятор ввел обязательное блокирование банковских карт и онлайн-банкинга у граждан, занимающихся выводом и обналичиванием похищенных средств (дропперством), а также приостановку подозрительных переводов на срок до двух дней.
«Но такая мера негативно сказалась на динамике жалоб, потому что число обращений, связанных с блокировкой банками переводов и счетов, выросло в 2,2 раза», — поясняют в ЦБ.
В 2024 году количество жалоб на кредитные организации достигло 205 тыс., что на 25,3% превысило уровень 2023 года. Существенный рост числа обращений был вызван увеличением количества жалоб на мошеннические действия на 86,2%. При этом жалобы на потребительское кредитование, которое остается крупнейшей категорией жалоб в секторе кредитных организаций, сократились на 8,9%; доля таких жалоб в общем объеме обращений с января по декабрь 2024 года составила 17,3%. В общей структуре жалоб кредитные организации занимают 60,7%, тогда как некредитные финансовые организации (НФО) и участники корпоративных отношений — 25,9%.
Число жалоб на НФО и участников корпоративных отношений в 2024 году снизилось на 22,9% по сравнению с годом ранее и составило 87,6 тыс. Из них 45,8% были направлены против ССД, а 40% — против МФО. Жалобы на микрофинансовые организации за 2024 год достигли 35,1 тыс., что на 22,1% меньше, чем в 2023 году. Это снижение произошло в том числе за счет уменьшения числа обращений, связанных с навязыванием дополнительных услуг, мошенническими действиями и предоставлением недостоверной информации в кредитных историях.
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