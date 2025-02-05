ЦБ в 2024 году получил на 4% больше жалоб от потребителей и инвесторов

Число жалоб на НФО и участников корпоративных отношений в 2024 году снизилось на 22,9% по сравнению с годом ранее и составило 87,6 тыс. Из них 45,8% были направлены против ССД, а 40% — против МФО. Жалобы на микрофинансовые организации за 2024 год достигли 35,1 тыс., что на 22,1% меньше, чем в 2023 году. Это снижение произошло в том числе за счет уменьшения числа обращений, связанных с навязыванием дополнительных услуг, мошенническими действиями и предоставлением недостоверной информации в кредитных историях.