Траты россиян на зарубежные поездки в 2024 году превысили допандемийный уровень

Прежде всего, увеличение расходов на заграничные путешествия объясняется расширением турпотока. По данным Росстата, число выездных поездок за январь-сентябрь 2024-го (за 12 месяцев данных еще нет. — Ред.) выросло в годовом выражении на более чем 7%, с 19,7 млн до 21,1 млн. Правда, до допандемийных показателей — 35,2 млн за указанный период — еще далеко. Это говорит о том, что увеличение расходов на зарубежный туризм связано также и с ростом цен на такие поездки.