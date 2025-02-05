Тарифная клетка: домашний интернет в России подорожал на 5−15%

Цены на домашний интернет и платное ТВ в России с начала года выросли на 5−15%. В этом «Известия» убедились, изучив тарифные сетки провайдеров и сообщения об увеличении стоимости на их сайтах. Это подтверждают и эксперты: по их оценке, тарифы выросли в среднем на 100 рублей. Участники рынка связывают повышение с курсом валют, ключевой ставкой и ростом расходов на зарплаты, логистику и аренду. При этом в Минцифры заявили, что вместе с ФАС следят за ценами на услуги связи, но пока ведомство не получало жалобы относительно увеличения стоимости.
Насколько выросли тарифы на домашний интернет
Цены на домашний широкополосный доступ в интернет (ШПД), а также на платное ТВ в конце 2024-го — начале 2025 года повысили многие российские провайдеры — как федеральные, так и региональные. Стоимость в среднем увеличилась на 5−15%. Об этом «Известия» узнали, изучив тарифные сетки этих компаний, а также информацию, предоставляемую их абонентам.
Например, корреспондент «Известий» получил от московского МТС сообщения о том, что с 1 февраля его ежемесячная абонентская плата за домашний интернет, платное ТВ и аренду роутера выросла на 85 рублей. Повышение коснулось ряда архивных тарифов фиксированной связи, оно затронуло незначительное количество абонентов, сообщил «Известиям» представитель оператора. Изменение в ценообразовании может отличаться в разных регионах и зависеть от тарифа, арендуемого оборудования и тому подобного.
— Мы заранее сообщили об изменениях, чтобы абоненты приняли решение — остаться на своем тарифе или выбрать что-то более подходящее из числа открытых, которые остаются без изменений, — отметили в компании.
«Ростелеком» также предупредил абонентов о повышении платы за обслуживание, рассказал один из них. В компании «Известиям» пояснили, что в январе изменение стоимости на услуги доступа в интернет составило в среднем 5%, ниже уровня инфляции, и коснулось только части архивных тарифных планов.
— Мы стремимся сохранять доступные тарифы на услуги. Дополнительного пересмотра тарифов в этом году в настоящее время не планируется, — отметил представитель оператора.
Подорожал интернет и у региональных операторов. Например, с 1 февраля работающий в Кузбассе провайдер Centra повышает ряд тарифов на 10−15%, сообщается на его сайте. О росте цен с 1 января ранее сообщил своим подписчикам действующий в Иркутской области провайдер «Телеос-1». В качестве основных причин там назвали увеличение затрат на приобретение материалов, комплектующих, оборудования, а также на электроэнергию, которые необходимы для обеспечения стабильной работы сети.
Примерно на 14% повысились тарифы «ЭР-Телеком Холдинга» («Дом.ру») в Челябинске, более чем на 17% они выросли у этого же провайдера в Екатеринбурге, подсчитали по просьбе «Известий» в компании «ТМТ консалтинг». Представители этого оператора отказались от комментариев.
— ФАС на постоянной основе осуществляет мониторинг экономической обоснованности повышения тарифов на рынках услуг связи, в том числе на услуги доступа к интернету, — отметили в антимонопольной службе. — При наличии оснований ведомство принимает меры антимонопольного реагирования.
В Минцифры «Известиям» отметили, что не фиксируют существенного изменения цен на услуги домашнего интернета и платного ТВ и не получали жалоб по этому поводу.
— Будем держать ситуацию на контроле. Мы вместе с ФАС внимательно следим за ценами на услуги связи. При подозрении на нарушения в части тарифообразования оперативно проводится проверка, — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что всегда выступают за дифференцированный подход к тарифам, который сохранит их доступность для разных категорий населения, а также за гарантированное исполнение операторами своих обязательств по инвестициям в обновление инфраструктуры.
Почему операторы поднимают цены
Рост цен на услуги ШПД со стороны региональных и федеральных операторов с IV квартала 2024 года и по настоящий момент происходит по всей России — в среднем рост составил 5−10%, подсчитала аналитик «ТМТ консалтинг» Елена Крылова. В абсолютном выражении средний рост составил около 100 рублей, говорит она. Операторы держали цены в течение двух лет, но в нынешней экономической ситуации их начали повышать практически все компании связи, указывает она.
— Рост курсов валют ведет к увеличению стоимости оборудования для строительства и модернизации сетей, этому способствует и рост ключевой ставки ЦБ, а также увеличение расходов операторов, связанных с арендой, логистикой, ростом зарплат, — перечислила эксперт.
Елена Крылова обратила внимание и на то, что с 1 января 2025 года компании с оборотом более 60 млн рублей должны платить 5-процентный НДС. Для совсем небольших провайдеров масштаба одного или нескольких районов это дополнительная нагрузка, полагает она.
Участники рынка ранее прогнозировали рост тарифов на ШПД. В октябре 2024 года в ходе опроса, проведенного агентством TelecomDaily, выяснилось, что 95% российских телеком-компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии, планируют поднять цены. Почти половина компаний (49%) анонсировала увеличение тарифов на 10−15%, еще 22% респондентов сказали, что рост цен будет выше — на 20% и более, в 24% организаций тогда прогнозировали рост в 3−10%.
Основным фактором, влияющим на телеком-бизнес в 2024 году, 66% операторов назвали нехватку оборудования и увеличение его стоимости. На втором месте (55%) — дефицит кадров, на третьем (54%) — государственное регулирование, отмечается в документах агентства. Годом ранее на дефицит оборудования и кадровый голод жаловалось 42% и 40% опрошенных компаний соответственно.
Кроме того, операторы рассказывали и об увеличении издержек. О росте этого показателя более чем на 10% заявили 62% респондентов, при этом годом ранее их было 37%. Еще 18% указали на увеличение в пределах 3−10%. При этом доля тех, кто связывает рост издержек с санкционными проблемами, сократилась, говорится в исследовании. Также респонденты отметили сложности с трансграничными платежами и логистикой оборудования.
Цены на интернет толкает вверх рост инфляции, приобретение оборудования в условиях санкций по новым логистическим каналам по завышенным ценам, изменение цепочек поставок из-за санкций и снижение курса рубля, перечислил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Все это приводит к повышению стоимости не только телеком-сервисов, но и других товаров и услуг, заключил он.