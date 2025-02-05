Тарифная клетка: домашний интернет в России подорожал на 5−15%

Цены на домашний интернет и платное ТВ в России с начала года выросли на 5−15%. В этом «Известия» убедились, изучив тарифные сетки провайдеров и сообщения об увеличении стоимости на их сайтах. Это подтверждают и эксперты: по их оценке, тарифы выросли в среднем на 100 рублей. Участники рынка связывают повышение с курсом валют, ключевой ставкой и ростом расходов на зарплаты, логистику и аренду. При этом в Минцифры заявили, что вместе с ФАС следят за ценами на услуги связи, но пока ведомство не получало жалобы относительно увеличения стоимости.