Т-Банк добрался до Центрального телеграфа. Финансовая организация закрыла сделку по покупке объекта в центре Москвы

В 2024 году чистая прибыль Т-Банка по РСБУ выросла на 31% год к году, до 61 млрд руб. Материнская группа — МКАО «ТКС Холдинг». В августе прошлого года группа «Интеррос» Владимира Потанина сообщила, что увеличила свою долю в «ТКС Холдинге» до 41,4%. Как ожидается, в первом квартале 2025 года завершится процесс интеграции с Росбанком, который станет филиалом Т-Банка.