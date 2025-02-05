Т-Банк добрался до Центрального телеграфа. Финансовая организация закрыла сделку по покупке объекта в центре Москвы

О том, что Т-Банк закрыл сделку по покупке здания Центрального телеграфа (71 тыс. кв. м) на Тверской улице в Москве, рассказали три источника «Ъ» на рынке недвижимости. Консультантом сделки выступила консалтинговая компания Ricci, где от комментариев отказались. «Ъ» направил запрос в Т-Банк и в девелоперскую компанию Vos`hod (занимается реконструкцией здания).
Руководитель департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Белова оценивает текущую стоимость здания Центрального телеграфа в 35 млрд руб. Партнер NF Group Константин Фомиченко оценивает актив в 500−600 тыс. руб. за кв. м: исходя из этого общая сумма за объект составит 35,5−42,6 млрд руб.
В 2024 году чистая прибыль Т-Банка по РСБУ выросла на 31% год к году, до 61 млрд руб. Материнская группа — МКАО «ТКС Холдинг». В августе прошлого года группа «Интеррос» Владимира Потанина сообщила, что увеличила свою долю в «ТКС Холдинге» до 41,4%. Как ожидается, в первом квартале 2025 года завершится процесс интеграции с Росбанком, который станет филиалом Т-Банка.
Здание Центрального телеграфа построено в 1927 году. В 2019 году структура «Ростелекома» продала за 3,5 млрд руб. большую часть площадей в историческом комплексе ООО «Центральный телеграф», которое связано с Riverstretch Trading & Investments, акционером O1 Properties — одного из крупных владельцев офисов класса А в Москве. Позже компания выкупила оставшиеся площади в здании у Промсвязьбанка и госкомпании «Дом.РФ».
Сейчас Vos`hod, структура Riverstretch Trading & Investments, ведет реконструкцию здания. Переговоры о покупке площадей в Центральном телеграфе Т-Банк начал еще весной 2024 года, рассказывали тогда несколько источников «Ъ». Но стороны сделки отрицали эту информацию. По данным одного из источников «Ъ», Т-Банк приобрел здание в центре Москвы для размещения своего Центрального университета.