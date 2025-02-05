Россияне готовы потерять в зарплате ради работы рядом с домом

По данным рекрутингового сервиса hh.ru, в начале 2025 года медиана предлагаемой зарплаты в России достигла 74,7 тыс. рублей. Это на 2 тыс. рублей ниже, чем было в декабре 2024 года, и на 20% выше показателя начала 2024 года. По данным ANCOR, почти половина (49%) опрошенных российских работодателей повысили зарплаты сотрудникам в 2024 году на 1−10%.