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Юрист рассказал о важном преимуществе цифрового рубля

С 1 января физические лица, компании и индивидуальные предприниматели получили доступ к операциям с цифровым рублем, сообщил порталу NEWS.ru руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области, юрист Александр Хаминский.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению юриста, использование цифрового рубля значительно снизит количество случаев телефонного мошенничества и обеспечит более надежную защиту финансовых сбережений граждан России.

Эксперт подчеркнул, что безопасность проведения расчетов, включая расчеты для физических лиц, обеспечивается благодаря наличию у цифровых рублей уникальных номеров. Эти номера позволяют отслеживать их перемещение, что значительно упрощает процесс восстановления нарушенных прав владельца в случае утраты или хищения средств, уточнил он.

«Реализация такого инструмента позволит резко сократить случаи телефонного мошенничества, которое в последнее время приняло масштабы национальной катастрофы, а также защитить накопления россиян», — заключил Хаминский.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».