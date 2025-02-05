Юрист рассказал о важном преимуществе цифрового рубля

По мнению юриста, использование цифрового рубля значительно снизит количество случаев телефонного мошенничества и обеспечит более надежную защиту финансовых сбережений граждан России.
Эксперт подчеркнул, что безопасность проведения расчетов, включая расчеты для физических лиц, обеспечивается благодаря наличию у цифровых рублей уникальных номеров. Эти номера позволяют отслеживать их перемещение, что значительно упрощает процесс восстановления нарушенных прав владельца в случае утраты или хищения средств, уточнил он.
«Реализация такого инструмента позволит резко сократить случаи телефонного мошенничества, которое в последнее время приняло масштабы национальной катастрофы, а также защитить накопления россиян», — заключил Хаминский.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».