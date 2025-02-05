Reuters: Трамп вновь оказывает на Иран «максимальное давление» из-за нефти

Как напоминает издание, Трамп перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал меморандум, восстанавливающий жесткую политику Вашингтона в отношении Ирана.
Американский лидер описал документ как «очень жесткий». Говоря о ядерном оружии у Ирана, он подчеркнул, что страна близка к обладанию им. «Для меня все просто: Иран не может обладать ядерным оружием», — подчеркнул Трамп.
Кроме того, пишет Reuters, глава Белого дома обвинил своего предшественника, Джо Байдена, в неспособности обеспечить строгое соблюдение Ираном санкций против нефтяного экспорта, что «придало Тегерану смелости продавать нефть, чтобы финансировать программы создания ядерного оружия и вооруженных формирований на Ближнем Востоке».
Согласно меморандуму, министр финансов США должен «максимально надавить» на Иран, в том числе ввести санкции и механизмы принуждения.
«Он также приказал Минфину США запустить кампанию, нацеленную на “снижение экспорта иранской нефти до нуля”», — добавляет агентство.
Нефтяной экспорт принес Ирану 53 млрд долларов в 2023 году и 54 млрд долларов в 2024-м. По данным ОПЕК, производство в 2024 году находилось на самом высоком уровне с 2018 года.
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