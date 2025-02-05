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Reuters: Трамп вновь оказывает на Иран «максимальное давление» из-за нефти

Президент США Дональд Трамп перезапустил свою кампанию по «максимальному давлению» на Иран, включая усилия для снижения нефтяного экспорта до нуля, чтобы не дать Тегерану получить ядерное оружие. Об этом сообщает агентство Reuters.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images

Как напоминает издание, Трамп перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал меморандум, восстанавливающий жесткую политику Вашингтона в отношении Ирана.

Американский лидер описал документ как «очень жесткий». Говоря о ядерном оружии у Ирана, он подчеркнул, что страна близка к обладанию им. «Для меня все просто: Иран не может обладать ядерным оружием», — подчеркнул Трамп.

Кроме того, пишет Reuters, глава Белого дома обвинил своего предшественника, Джо Байдена, в неспособности обеспечить строгое соблюдение Ираном санкций против нефтяного экспорта, что «придало Тегерану смелости продавать нефть, чтобы финансировать программы создания ядерного оружия и вооруженных формирований на Ближнем Востоке».

Согласно меморандуму, министр финансов США должен «максимально надавить» на Иран, в том числе ввести санкции и механизмы принуждения.

«Он также приказал Минфину США запустить кампанию, нацеленную на “снижение экспорта иранской нефти до нуля”», — добавляет агентство.

Нефтяной экспорт принес Ирану 53 млрд долларов в 2023 году и 54 млрд долларов в 2024-м. По данным ОПЕК, производство в 2024 году находилось на самом высоком уровне с 2018 года.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.