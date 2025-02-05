РЭО планирует разместить 22 выпуска облигаций на 55 млрд в 2025 году

«Основной механизм финансирования создания инфраструктуры обращения с отходами со стороны РЭО — это привлечение частных инвестиций в отрасль через выпуск облигаций публично-правовой компании. Льготная ставка и долгосрочность займа позволяют смягчить тарифную нагрузку для населения и бюджета, а также обеспечить достижение показателей нацпроекта “Экологическое благополучие”. На 2025 год РЭО сформировал перечень из 22 приоритетных инвестпроектов на общую сумму финансирования более 55 млрд рублей. По этим проектам будет создано около 4,71 млн тонн мощностей по обращению с отходами», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.