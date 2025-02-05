РЭО планирует разместить 22 выпуска облигаций на 55 млрд в 2025 году

«Основной механизм финансирования создания инфраструктуры обращения с отходами со стороны РЭО — это привлечение частных инвестиций в отрасль через выпуск облигаций публично-правовой компании. Льготная ставка и долгосрочность займа позволяют смягчить тарифную нагрузку для населения и бюджета, а также обеспечить достижение показателей нацпроекта “Экологическое благополучие”. На 2025 год РЭО сформировал перечень из 22 приоритетных инвестпроектов на общую сумму финансирования более 55 млрд рублей. По этим проектам будет создано около 4,71 млн тонн мощностей по обращению с отходами», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.
В 2025 году РЭО планирует разместить 22 выпуска по 22 проектам, в рамках которых будут построены 20 комплексных предприятий по обращению с отходами и 2 объекта по переработке отходов. Они будут расположены в Краснодарском и Пермском краях, Башкирии, Дагестане, Мордовии, Воронежской, Ленинградской, Магаданской, Самарской, Сахалинской, Ростовской, Тамбовской, Челябинской областях, ЯНАО, ХМАО, Санкт-Петербурге.
Механизм финансирования со стороны РЭО предполагает срок обращения облигаций до 12 лет, субсидирование купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России, предоставление льготных займов по ставке 8−9% годовых, что почти в три раза ниже процентных ставок кредитных организаций. За два года РЭО зарегистрировал 14 выпусков облигаций на сумму 51,4 млрд рублей: в 2023 году — 9 выпусков на сумму 29,9 млрд рублей, в 2024 году — 5 выпусков на сумму 21,5 млрд рублей. Приобретателями облигаций РЭО являются Сбербанк, ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Россельхозбанк.