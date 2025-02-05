Путин пообещал дополнительные выплаты пострадавшим от ВСУ жителям приграничья

«Что касается программы восстановления приграничья — полностью согласен, такое поручение правительству будет дано, и прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу — восстановление приграничья — проработать», — сказал президент. Видео со встречи опубликовала пресс-служба Кремля.
Также глава государства сообщил, что в ближайшее время поручит правительству выделить компенсации жителям региона, которые потеряли имущество. Действующую компенсацию, которая составляет 150 тыс. руб., Владимир Путин назвал недостаточной, согласившись с господином Хинштейном. «Поручу правительству прямо буквально сегодня-завтра, в ближайшие дни проработать все эти вопросы», — сказал господин Путин.
Александр Хинштейн также рассказал о том, что в регионе объединились все политические силы. «Очень важно, что у нас, в Курской области, нет деления на политические партии. У нас абсолютная консолидация», — сообщил врио губернатора.