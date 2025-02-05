Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин пообещал дополнительные выплаты пострадавшим от ВСУ жителям приграничья

Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Хинштейн рассказал президенту о мерах поддержки жителей Курского приграничья, а также о том, как проходит восстановления пострадавшей инфраструктуры в регионе. Путин сказал, что поручит правительству разработать программу восстановления Курской области.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается программы восстановления приграничья — полностью согласен, такое поручение правительству будет дано, и прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу — восстановление приграничья — проработать», — сказал президент. Видео со встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Также глава государства сообщил, что в ближайшее время поручит правительству выделить компенсации жителям региона, которые потеряли имущество. Действующую компенсацию, которая составляет 150 тыс. руб., Владимир Путин назвал недостаточной, согласившись с господином Хинштейном. «Поручу правительству прямо буквально сегодня-завтра, в ближайшие дни проработать все эти вопросы», — сказал господин Путин.

Александр Хинштейн также рассказал о том, что в регионе объединились все политические силы. «Очень важно, что у нас, в Курской области, нет деления на политические партии. У нас абсолютная консолидация», — сообщил врио губернатора.