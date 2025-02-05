СМИ: пошлины Трампа могут лишить его доверия американцев

В таких условиях жители США могут «почувствовать на себе» последствия торговой политики президента. «Если новые тарифы заставят американцев больше платить за продукты, кроссовки и машины, избиратели могут начать винить в росте цен Трампа и экономический национализм, а не демократов и расточительные бюджетные расходы», — говорится в статье.