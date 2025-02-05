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СМИ: пошлины Трампа могут лишить его доверия американцев

Согласно оценкам специалистов Йельского университета, в связи с введением импортных пошлин покупательная способность американских домохозяйств уменьшится в среднем на $1,25 тыс., пишет The American Conservative.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Введение президентом США Дональдом Трампом высоких пошлин на импорт может отрицательно повлиять на уровень его поддержки среди граждан страны. Такое мнение выражено в статье, опубликованной в журнале The American Conservative.

Согласно представленным в материале оценкам, значительную роль в победе Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года сыграло недовольство американцев высокой инфляцией, возникшей в период президентства демократа Джо Байдена (2020−2024).

Однако эксперты Йельского университета подсчитали, что введение ввозных пошлин приведет к снижению покупательной способности американских домохозяйств в среднем на $1,25 тыс., а также к сокращению экономики на 0,2%.

В таких условиях жители США могут «почувствовать на себе» последствия торговой политики президента. «Если новые тарифы заставят американцев больше платить за продукты, кроссовки и машины, избиратели могут начать винить в росте цен Трампа и экономический национализм, а не демократов и расточительные бюджетные расходы», — говорится в статье.

Помимо этого, повышение пошлин может вызвать недовольство среди бизнес-сообщества из-за роста стоимости импортного сырья, используемого американскими предприятиями в производстве продукции.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.