Перечислены угрозы для США из-за торговой войны с Китаем

По его мнению, такая ситуация сложится в случае, если Вашингтону и Пекину не удастся прийти к соглашению.
«В такой ситуации, действительно, я думаю, что этот самый переговорный процесс может затянуться. Если переговоры ни к чему не приведут, наверное, действительно повысят тарифы довольно серьезно. Это вызовет в Америке взлет инфляции», — отметил политолог.
Эксперт также указал, что даже при наличии торговых барьеров Китай сможет продолжать поставки на рынок США, используя третьи страны. По его словам, под видом продукции из Вьетнама, Малайзии или Мексики китайские товары будут по-прежнему поступать в Америку, что, в свою очередь, увеличит логистические расходы и приведет к еще большему росту цен.
«Но при этом я вполне допускаю, что в один момент просто логистические цепочки перестроятся, и немалая часть китайских товаров продолжит поступать на американский рынок, но у них будет просто лейбл вьетнамских, малазийских, мексиканских товаров. То есть через другие страны, нейтральные, Китай будет все равно поставлять товары. Но они будут дороже, потому что это будут, опять же, дополнительные расходы на логистику», — пояснил Дудаков.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».