Перечислены угрозы для США из-за торговой войны с Китаем

«Но при этом я вполне допускаю, что в один момент просто логистические цепочки перестроятся, и немалая часть китайских товаров продолжит поступать на американский рынок, но у них будет просто лейбл вьетнамских, малазийских, мексиканских товаров. То есть через другие страны, нейтральные, Китай будет все равно поставлять товары. Но они будут дороже, потому что это будут, опять же, дополнительные расходы на логистику», — пояснил Дудаков.