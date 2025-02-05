Почтовая служба США приостановила прием посылок из Китая

1 февраля Трамп объявил о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Ставка для товаров из Китая установлена на уровне 10%, для Мексики — 25%, для Канады — 10% на энергоресурсы и 25% на остальную продукцию. Вчера, 4 февраля, Китай ввел пошлины в 10% на нефть и сельскохозяйственную технику из США, а американские уголь и СПГ решил облагаться пошлинами в 15%. В КНР назвали эти контрмеры справедливыми и законными.