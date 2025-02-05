НБКИ: средний размер лимитов по кредиткам в декабре упал ниже 100 тыс. рублей

По данным НБКИ, самое существенное снижение среднего размера лимитов по кредитным картам (среди 30 регионов — лидеров в этом типе розничных кредитов) в декабре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Тюменская (-6,7%) и Московская (-6,5%) области, Москва (-6,2%), Красноярский край (-6%), Ленинградская область (-5,8%) и Санкт-Петербург (-5,7%). В то же время в некоторых регионах из топ-30 средние лимиты по выданным кредиткам в декабре, напротив, незначительно выросли, в том числе в Республике Крым (+1,4%), Приморском крае (+0,8%), Оренбургской области (+0,8%), Удмуртской Республике (+0,5%) и Нижегородской области (+0,4%).