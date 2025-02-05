НБКИ: средний размер лимитов по кредиткам в декабре упал ниже 100 тыс. рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в декабре 2024 года составил 98,8 тыс. рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,1% (в ноябре 2024 года — 100,9 тыс. рублей), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
При этом, по данным НБКИ, с начала 2024 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам, напротив, вырос на 15,6% (в январе 2024 года — 85,4 тыс. рублей).
Наибольший средний размер лимитов по выданным кредитным картам в регионах РФ (среди 30 регионов — лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в декабре 2024 года был отмечен в Москве (130,4 тыс. рублей), Московской области (115,8 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (110,5 тыс. рублей), Приморском крае (107,9 тыс. рублей) и Ханты-Мансийском автономном округе (106,6 тыс. рублей).
По данным НБКИ, самое существенное снижение среднего размера лимитов по кредитным картам (среди 30 регионов — лидеров в этом типе розничных кредитов) в декабре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Тюменская (-6,7%) и Московская (-6,5%) области, Москва (-6,2%), Красноярский край (-6%), Ленинградская область (-5,8%) и Санкт-Петербург (-5,7%). В то же время в некоторых регионах из топ-30 средние лимиты по выданным кредиткам в декабре, напротив, незначительно выросли, в том числе в Республике Крым (+1,4%), Приморском крае (+0,8%), Оренбургской области (+0,8%), Удмуртской Республике (+0,5%) и Нижегородской области (+0,4%).
«После наивысшего значения в октябре в ноябре — декабре средний размер лимитов по выданным кредитным картам сократился почти на 7%. При этом снижение данного показателя наблюдается на фоне сокращения выдачи новых кредитных карт, что во многом является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.