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Названы последствия торговой войны США и Китая для России

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Новая торговая война между США и Китаем не выгодна для России, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов в интервью телеканалу «Вместе-РФ».

Источник: РИА Новости

«Никому в мире, в том числе России, это новое противостояние между Вашингтоном и Пекином не выгодно, ведь оно затронет логистические цепочки по всему миру», — цитирует телеканал сенатора.

По словам парламентария, после первого торгового противостояния шесть лет назад силы Пекина и Вашингтона изменились, и сейчас КНР готова дать более серьезный ответ на односторонние меры.

«Но Китай-то уже другой. Да и Америка другая. Китай уже значительно сильнее. Он уже отвечает, я бы сказал, более “громким голосом”», — отметил Денисов.

Трамп на этой неделе подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов, а также на продукцию из Китая — десять процентов. При этом документ предусматривает возможность повысить эти показатели в случае ответных мер.

В ответ на это Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и примет соответствующие контрмеры. МИД Китая, в свою очередь, отметил, что в торговой и тарифной войне нет победителей.

Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.