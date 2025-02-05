Минсельхоз разрешил ввоз более 2 тыс. тонн сливочного масла

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз России в рамках беспошлинной квоты разрешил ввоз в страну 2,2 тыс. тонн сливочного масла, следует из материалов министерства.
Как указывается в материалах, по состоянию на 5 февраля 2025 года, остаток объема масла сливочного, в отношении которого предоставляется тарифная льгота, составляет 22 799 тонн.
Таким образом, объем, одобренный к поставке, составляет 2 201 тонну.
29 ноября 2024 года совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отменил пошлину на ввоз 25 тыс. тонн сливочного масла в Россию. Решение вступило в силу 23 декабря и будет действовать до середины июня 2025 года.