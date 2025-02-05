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Минфин ожидает 101,2 млрд рублей нефтегазовых допдоходов бюджета в феврале

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам января 2025 года составило минус 34,7 млрд рублей.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов России ожидает, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в феврале 2025 года составят 101,2 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в феврале 2025 года в размере 101,2 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2025 года составило минус 34,7 млрд рублей», — сообщает Минфин РФ.