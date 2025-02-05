Минфин ожидает 101,2 млрд рублей нефтегазовых допдоходов бюджета в феврале

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в феврале 2025 года в размере 101,2 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2025 года составило минус 34,7 млрд рублей», — сообщает Минфин РФ.