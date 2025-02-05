Минфин: нефтяники в январе получили из бюджета РФ по топливному демпферу 156,4 млрд рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в январе 2025 года составили 156,4 млрд рублей, следует из материалов Минфина.
В декабре 2024 года выплаты составили 139,3 млрд рублей, а в январе — 146,6 млрд рублей.
Нефтяники получают демпфер, если поставляют топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня — так называемой точки отсечения. В течение всего сентября 2023 года топливо на бирже торговалось существенно выше этой планки. При этом с сентября заработала корректировка механизма, которая, по сути, сократила выплаты по топливному демпферу на 50%.
С октября 2023 года в России вновь действует прежний порядок расчета выплат по демпферу нефтяным компаниям. На фоне значительного роста биржевых цен на топливо было принято решение вернуть коэффициент к первоначальному состоянию.