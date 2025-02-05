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Минфин направит на покупку валюты и золота 66,5 млрд рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта направит на покупки иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила средства в объеме 66,5 млрд руб. Ежедневный объем операций составит в эквиваленте 3,3 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Источник: Reuters

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 66,5 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2025 года по 6 марта 2025 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,3 млрд рублей», — сообщил Минфин.

С 15 января по 6 февраля Минфин РФ планировал направить на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила средства в объеме 70,2 млрд рублей. Ежедневный объем операций составлял в эквиваленте 4,1 млрд рублей.