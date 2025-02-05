Минфин направит на покупку валюты и золота 66,5 млрд рублей

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 66,5 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2025 года по 6 марта 2025 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,3 млрд рублей», — сообщил Минфин.