Крылья, советы: что увидят зрители международной авиавыставки NAIS

— В первую очередь, ожидаем, что будет рассмотрен вопрос доведения до эксплуатационных режимов самолета МС-21 и других российских самолетов, которые сейчас находятся в разработке. Это воздушные суда, которые должны обязательно в ближайшее время встать на крыло, потому что это связано с безопасностью страны. Также нужно закончить импортозамещение Sukhoi Superjet 100, — сказал «Известиям» генеральный директор ЦКБР (г. Жуковский) Дмитрий Кузякин.