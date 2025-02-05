Крылья, советы: что увидят зрители международной авиавыставки NAIS

Безопасность полетов, обеспечение летной годности воздушных судов, а также развитие беспилотных систем в России — такие темы станут главными для обсуждения на национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS, которая пройдет в Москве
Что будут обсуждать на форуме НАИС-2025
5 февраля свои двери откроет 12-я Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации — NAIS. На площадке в Москве свои разработки представят свыше 140 компаний из России, Белоруссии, Китая и Ирана. Среди них — «Алмаз-Антей», «Микран», «Московские микроволны», «Неоскан», «Транспорт будущего», «Авангард», ЦКБА, ЗГМ, «Урал», ЮМИРС, UAVProf и другие.
Мероприятие объединит 7 тыс. представителей авиапредприятий с регуляторами отрасли, научными институтами, разработчиками и компаниями-поставщиками.
В ходе сессий форума будут определены векторы развития и новейшие технологии для аэропортов, авиакомпаний и других авиапредприятий, а также впервые широко представлена тема развития беспилотных технологий.
Также запланированы и торжественные награждения — отраслевые премии страны: «Воздушные ворота России» и RUSky Awards для лучших аэропортов и авиаперевозчиков.
— В первую очередь, ожидаем, что будет рассмотрен вопрос доведения до эксплуатационных режимов самолета МС-21 и других российских самолетов, которые сейчас находятся в разработке. Это воздушные суда, которые должны обязательно в ближайшее время встать на крыло, потому что это связано с безопасностью страны. Также нужно закончить импортозамещение Sukhoi Superjet 100, — сказал «Известиям» генеральный директор ЦКБР (г. Жуковский) Дмитрий Кузякин.
Второй момент, по его словам, это все, что касается наземной инфраструктуры аэропортов.
— Начиная от траволаторов в аэровокзалах и заканчивая диспетчерским оборудованием. В большинстве этих сфер тоже все не так гладко с переходом на отечественную продукцию. Третий пункт — создание условий для ремонта авиационной техники внутри страны. И последний вопрос, на который хотелось бы, чтобы осветили, — когда будет доведены до летных характеристик российские авиадвигатели на основе ПД-14, — поделился участник рынка.
Какие новинки представят на НАИС-2025
На выставочной площадке NAIS компания «Навигатор» представит для гражданских самолетов и вертолетов радиотехническую систему обеспечения посадки, навигации и наблюдения за воздушной обстановкой «КОРМА». Концерн радиоэлектронные технологии (КРЭТ) покажет бортовую электронику для гражданских авиалайнеров ППКР-СВС. А Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) — макеты авиационных двигателей ПД-14, ПД-8, ТВ7−117СТ-01/02, а также новый ВК-1600 В для средних вертолетов. Это только малая часть того, что ожидается на НАИС-2025.
В рамках выставки впервые организуют отдельный сектор беспилотных авиационных систем (БАС) и средств противодействия БПЛА.
На стенде концерна ВКО «Алмаз — Антей» покажут комплекс по управлению воздушным движением «Синтез-АР3», а также образцы радиотехнического и метеорологического оборудования для обеспечения полетов гражданских беспилотников. Это оборудование позволяет интегрировать БПЛА в воздушное пространство и исключить их выход за пределы безопасных зон. Помогать в этом должно программное обеспечение UAVProf, включающая алгоритмы группового управления полетом дронов.
— Хотя NAIS изначально была выставкой аэропортовой инфраструктуры, сейчас на ней появился большой раздел, посвященный беспилотникам, — рассказал «Известиям» генеральный директор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов. — Это стало следствием развития в России нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
В частности, интерес представляют тяжелые дроны, использующиеся в логистических целях, а также системы и комплектующие, необходимые для их эксплуатации, отметил он.
По его словам, средства противодействия беспилотникам становятся всё актуальнее, и на этой выставке они будут представлены в значительном объеме.
Первый российский дрон для АПК
С нарушителями воздушного движения участники выставки предлагают поступать решительно.
— Для защиты от дронов представлены разного рода глушилки, радары, камеры обнаружения и тому подобное, — рассказал «Известиям» генеральный директор компании «Русдронопорт», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Николай Ряшин.
К примеру, на НАИС-2025 будет представлен аппаратно-программный комплекс «Арьергард» для отказоустойчивой системы обнаружения и противодействия БПЛА.
Компания «Неоскан» покажет станцию установки помех НЕОН-СП для расчистки неба от враждебных БПЛА над промышленными и транспортными объектами.
— Интерес представляет компания «Транспорт будущего», которая первой в РФ сертифицировала дрон, собранный по большей части из комплектующих собственного производства, — рассказал «Известиям» основатель сервиса безопасности полетов RunAvia, авиаэкперт Андрей Патраков.
Это летательный аппарат С-80 для агропромышленности, позволяющий точечно заносить удобрения и средства защиты растений. Он обладает полезной нагрузкой 40 кг и способен обрабатывать до 18 га/ч. Дрон также доставляет грузы до 20 кг на расстояние до 15 км.
— Для развития отрасли БАС по-прежнему является важным создание нормативной базы для эксплуатации таких аппаратов, — отметил Андрей Патраков.
По его словам, для выработки правильных алгоритмов управления сверхмалой авиацией в Самарской области сейчас введен экспериментально-правовой режим (ЭПР). Он позволит решить многие вопросы по использованию гражданских дронов.
— В контексте СВО роль технологий управления БПЛА невозможно переоценить: они используются для разведки, целеуказания, доставки грузов и прямого поражения целей, — сказал «Известиям» председатель правления АНО «Центр беспилотных систем и технологий» Андрей Безруков. — Однако рост применения БПЛА автоматически повышает спрос на средства противодействия.
Это вопрос национальной безопасности: если раньше угроза дронов ассоциировалась с точечными инцидентами, то сейчас речь идет о массовом и высокотехнологичном противостоянии, а опыт боевых действий стал катализатором для разработки технологий «двойного назначения», считает эксперт.
— Гражданские дроны модифицируются для военных задач, а системы РЭБ, изначально созданные для армии, адаптируются для защиты аэропортов или энергообъектов. Это симбиоз, который задает новые стандарты как для оборонного сектора, так и для гражданской промышленности, — резюмировал он.
Как отечественная авиапромышленность отвечает на вызовы времени
Угрозы от беспилотных летательных аппаратов и обеспечение летной безопасности гражданских судов — это только часть вызовов, с которыми столкнулась российская гражданская авиация. Воздушные суда нуждаются в технических узлах и запчастях, аэропорты требуют модернизации, а отрасль в целом ждет импортозамещенных систем управления воздушным транспортом. Одновременно на пороге революции оказалась сверхмалая авиация. Не случайно выставка NAIS 2025 стала самой масштабной за всю 12-летнюю историю своего существования, где будут продемонстрированы новейшие отечественные технологии и оборудование.
Как отметил в приветственном слове глава Минпромторга Антон Алиханов, в рамках реализации комплексной программы развития отрасли до 2030 года перед авиастроителями стоит важная задача по обеспечению российских авиаперевозчиков воздушными судами отечественного производства.
— Несмотря на значительное санкционное давление, гражданское авиастроение демонстрирует очевидные успехи. Активно идет работа по созданию необходимой эффективной инфраструктуры в отрасли — от создания кадрового потенциала до комплексной модернизации авиастроительных предприятий. Безусловным приоритетом является технологический суверенитет отечественного авиастроения, — отметил он.
Консолидированные усилия предприятий авиастроительной промышленности, авиатранспортной отрасли и поддержка государства помогут реализовать поставленные задачи в срок, а площадка NAIS снова станет комфортной территорией для плодотворной работы и укрепления деловых связей, добавил министр.