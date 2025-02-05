Криптобиржа Deribit прекращает работу с пользователями из России

Платформа больше не сможет обслуживать российских граждан и резидентов, за исключением отдельных случаев. Доля российского трафика на бирже в 2024 году составляла в среднем 8%.
Отмечается, что по новым правилам будет закрт доступ к бирже для граждан России, если они не являются одновременно гражданами страны Европейской экономической зоны (EEA) или Швейцарии, либо не проживают там.
Лицам, которые проживают на территории России, если у них нет гражданства страны Европейской экономической зоны или Швейцарии, также будет закрыт доступ к площадке. Юрлицам, зарегистрированным в России, доступ закрыт для всех, без исключений.
Порядок ввода ограничений Deribit
- С 17 февраля 2025 года площадка переведет аккаунты российских пользователей в режим reduce-only. Они смогут закрывать существующие позиции, но не смогут открывать новые.
- 29 марта 2025 года все оставшиеся открытые позиции будут закрытыв принудительном порядке. Вывод активов останется доступным.
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