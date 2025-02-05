Криптобиржа Deribit прекращает работу с пользователями из России

Отмечается, что по новым правилам будет закрт доступ к бирже для граждан России, если они не являются одновременно гражданами страны Европейской экономической зоны (EEA) или Швейцарии, либо не проживают там.

Лицам, которые проживают на территории России, если у них нет гражданства страны Европейской экономической зоны или Швейцарии, также будет закрыт доступ к площадке. Юрлицам, зарегистрированным в России, доступ закрыт для всех, без исключений.