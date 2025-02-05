Кассация отклонила жалобу экс-владельцев «Макфы» на решение об изъятии компании

«Седьмой кассационный суд Челябинска вынес определение, согласно которому решение Центрального районного суда Челябинска и апелляционное определение остались без изменения. Планируем обжаловать судебные решения в Верховный суд РФ», — сказал собеседник агентства.
Кассационные жалобы были поданы 21 октября 2024 года. Кроме Михаила Юревича, его родителей и сына (бывшие владельцы — прим. ТАСС) соответствующие документы направили в суд еще 42 ответчика. В документах перечислены более десятка оснований для обжалования.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества компании «Макфа» и ряда физических и юридических лиц. Всего ответчиками по иску выступают более 30 юридических лиц и свыше 10 физических лиц, в том числе «Смак», «Новая пятилетка», «Первый хлебокомбинат», «Эм джи си интернэшнл Б. В.», «Арком», Мишкинский комбинат хлебопродуктов, «Родник», Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревичи, Владилен Фуфаров и другие. По информации адвоката одного из ответчиков, сумма иска составляет около 46 млрд рублей.